Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как владельцы маломасштабных ВИЭ будут продавать излишки электроэнергии: обновлены правила

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:18 Фото: primeminister.kz
И.о. министра энергетики приказом от 19 сентября 2024 года утвердил в новой редакции Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии (маломасштабный объект) – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта;
  • уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;
  • нетто-потребитель электрической энергии (нетто-потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии у маломасштабного объекта, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки ВИЭ.

Для подключения маломасштабных объектов к электрическим сетям и продажи излишков электрической энергии нетто-потребитель сроком не позднее 15 календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.

К уведомлению нужно приложить:

  • технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ;
  • копию схемы подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям;
  • прогнозные годовые объемы на 1 год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.

Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:

  • копию удостоверения личности (для физических лиц);
  • учредительные документы (для юридических лиц);
  • копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;
  • банковские реквизиты.

На основании предоставленных документов энергоснабжающая организация формирует и направляет подписанный проект договора купли-продажи электрической энергии в адрес нетто-потребителя в срок не более 5 рабочих дней с момента получения документов.

Для подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям, энергоснабжающая организация заключает с нетто-потребителем договор купли-продажи электрической энергии.

Нетто-потребитель подключается к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ, с получением технических условий на подключение маломасштабного объекта к электрическим сетям.

Энергопередающая организация обеспечивает беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

При этом нетто-потребители освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии.

Нетто-потребители соблюдают требования по установке приборов коммерческого учета электрической энергии.

При необходимости замены существующего у нетто-потребителя прибора коммерческого учета электрической энергии на прибор раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, энергопередающая или энергоснабжающая организация не отказывает нетто-потребителю в такой замене, включая замену прибора коммерческого учета нетто-потребителя, установленного в трансформаторных подстанциях энергопередающей организации.

Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышении объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация, оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

Энергоснабжающая организация оплачивает за объем превышения поставленной нетто-потребителем электрической энергии в сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети согласно данных прибора коммерческого учета электрической энергии, в течение 30 календарных дней после расчетного месяца поставки электрической энергии на основании счета-фактуры, выставленной нетто-потребителем, и акта сверки показаний приборов коммерческого учета, подписанного между нетто-потребителем и энергоснабжающей организацией (для физических лиц – на основании показаний приборов коммерческого учета).

При этом оплата производится безналичным расчетом.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в июне текущего года Токаев подписал поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, которыми усовершенствованы механизмы поддержки и развития отрасли энергетики.

Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Разработка национальных стандартов и классификаторов: внесены изменения
ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
В Казахстане в перечень регулируемых услуг внесли изменения
Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт
На каких условиях иностранцы могут входить в экипажи казахстанских судов
Элина Черногрицкая
Законодательство МЭ РК Казахстан 2024 год Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: