Как владельцы маломасштабных ВИЭ будут продавать излишки электроэнергии: обновлены правила

И.о. министра энергетики приказом от 19 сентября 2024 года утвердил в новой редакции Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии (маломасштабный объект) – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта;

(маломасштабный объект) – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта; уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;

– центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ; нетто-потребитель электрической энергии (нетто-потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии у маломасштабного объекта, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки ВИЭ.

Для подключения маломасштабных объектов к электрическим сетям и продажи излишков электрической энергии нетто-потребитель сроком не позднее 15 календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.

К уведомлению нужно приложить:

технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ;

копию схемы подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям;

прогнозные годовые объемы на 1 год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.

Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:

копию удостоверения личности (для физических лиц);

учредительные документы (для юридических лиц);

копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;

банковские реквизиты.

На основании предоставленных документов энергоснабжающая организация формирует и направляет подписанный проект договора купли-продажи электрической энергии в адрес нетто-потребителя в срок не более 5 рабочих дней с момента получения документов.

Для подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям, энергоснабжающая организация заключает с нетто-потребителем договор купли-продажи электрической энергии.

Нетто-потребитель подключается к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ, с получением технических условий на подключение маломасштабного объекта к электрическим сетям.

Энергопередающая организация обеспечивает беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

При этом нетто-потребители освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии.

Нетто-потребители соблюдают требования по установке приборов коммерческого учета электрической энергии.

При необходимости замены существующего у нетто-потребителя прибора коммерческого учета электрической энергии на прибор раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, энергопередающая или энергоснабжающая организация не отказывает нетто-потребителю в такой замене, включая замену прибора коммерческого учета нетто-потребителя, установленного в трансформаторных подстанциях энергопередающей организации.

Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышении объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация, оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

Энергоснабжающая организация оплачивает за объем превышения поставленной нетто-потребителем электрической энергии в сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети согласно данных прибора коммерческого учета электрической энергии, в течение 30 календарных дней после расчетного месяца поставки электрической энергии на основании счета-фактуры, выставленной нетто-потребителем, и акта сверки показаний приборов коммерческого учета, подписанного между нетто-потребителем и энергоснабжающей организацией (для физических лиц – на основании показаний приборов коммерческого учета).

При этом оплата производится безналичным расчетом.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в июне текущего года Токаев подписал поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, которыми усовершенствованы механизмы поддержки и развития отрасли энергетики.