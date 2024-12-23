Как будут индексировать фиксированные тарифы на электроэнергию от ВИЭ

Правительство постановлением от 17 декабря 2024 года утвердило Правила индексации фиксированных тарифов и аукционных цен, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

аукционная цена – цена на покупку электрической энергии, производимой объектом по использованию возобновляемых источников энергии, объектом по энергетической утилизации отходов, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены единым закупщиком электрической энергии;

– цена на покупку электрической энергии, производимой объектом по использованию возобновляемых источников энергии, объектом по энергетической утилизации отходов, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены единым закупщиком электрической энергии; фиксированный тариф – тариф на покупку расчетно-финансовым центром в порядке, установленном законом, электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии;

– тариф на покупку расчетно-финансовым центром в порядке, установленном законом, электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии; предельная аукционная цена – максимальная величина аукционной цены на электрическую энергию.

Как индексируются фиксированные тарифы

Фиксированные тарифы, предусмотренные договорами купли-продажи расчетно-финансового центра с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов и аукционные цены, индексируются ежегодно.

При этом фиксированные тарифы в зависимости от вида возобновляемых источников энергии, поддержка которых предусмотрена документами Системы государственного планирования в РК, структуры финансирования проекта и экономической обоснованности подлежат ежегодной индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам.

Фиксированные тарифы, за исключением фиксированных тарифов для проекта солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), суммарной мощностью 37 МВт для преобразования энергии солнечного излучения, индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции.

При изменении обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам от 25% и выше по сравнению с предыдущим годом фиксированные тарифы для проектов, имеющих кредитные обязательства в иностранной валюте, за исключением проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), суммарной мощностью 37 МВт для преобразования энергии солнечного излучения, индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции и изменения обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам.

Документом определены формулы индексации.

Как индексируются аукционные цены

Индексация аукционных цен включает единовременную индексацию на период строительства объекта по использованию возобновляемых источников энергии и ежегодную индексацию.

При этом первое применение ежегодной индексации аукционных цен производится не ранее одного календарного года после применения единовременной индексации на период строительства.

Аукционные цены подлежат ежегодной индексации один раз в год на 1 октября. Ежегодная индексация проводится с применением одной из двух формул: либо на индекс потребительских цен, либо на изменение обменного курса национальной валюты к иностранной валюте по выбору заявителя, официальный курс которой публикуется Национальным банком РК.

Указано, что выбор формулы индексации осуществляется при заключении договора покупки единым закупщиком электрической энергии на весь период его действия. Изменение выбора формулы индексации производится один раз в течение периода действия договора покупки единым закупщиком электрической энергии на основании решения заявителя, направленного официальным письмом в адрес единого закупщика электрической энергии не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения ежегодной индексации.

Для проектов, применивших формулу индексации на изменение обменного курса национальной валюты к любой иностранной валюте, по решению заявителя может быть применено изменение выбора иностранной валюты в формуле индексации один раз на весь период действия договора покупки единым закупщиком электрической энергии.

Изменение выбора иностранной валюты в формуле индексации осуществляется на основании решения заявителя, направленного официальным письмом в адрес единого закупщика электрической энергии не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения комплексных испытаний.

Проиндексированные аукционные цены подлежат применению единым закупщиком электрической энергии два раза в год:

с 1 июля – для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с января по июнь,

с 1 января – для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с июля по декабрь.

Расчет единовременной индексации аукционных цен на период строительства осуществляется в течение 30 календарных дней с даты проведения комплексных испытаний, при которых осуществляется отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему РК зафиксированной автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии.

При этом применение единовременной индексации аукционных цен на период строительства производится с даты проведения комплексных испытаний.

Расчет индексации фиксированных тарифов и аукционных цен осуществляет единый закупщик электрической энергии ежегодно до 10 октября.

Проиндексированные фиксированные тарифы и аукционные цены публикуются единым закупщиком электрической энергии на своем официальном интернет-сайте не позднее 15 октября соответствующего года.

Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, какие тарифы утверждены на электроэнергию от ВИЭ в Казахстане.