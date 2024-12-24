Ряд госуслуг по аттестации и лицензированию адвокатов, нотариусов и ЧСИ изменили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 6 декабря 2024 года внес изменения в некоторые приказы, регулирующие порядок оказания государственных услуг по вопросам адвокатской, нотариальной деятельности, исполнительного производства, а также судебно-экспертной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В Правилах оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью" теперь говорится:

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий наименование государственной услуги, наименование услугодателя, способы предоставления, срок оказания, форму оказания, результат оказания государственной услуги, размер платы, взимаемой с услугополучателя, и способы ее взимания, график работы услугодателя, перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги и основания для отказа в ее оказании, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в Перечне.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов услугодатель проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям и передает на рассмотрение Комиссии.

Комиссия рассматривает документы о допуске к аттестации в течение 5 календарных дней со дня передачи.

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления.

Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, формирует Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства РК (ГК, КПК, УК, УПК, КоАП, закон "О противодействии коррупции", АППК и закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи") должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Комплексное компьютерное тестирование из заданий унифицированного юридического теста проводят с использованием компьютерной техники.

Задания унифицированного юридического теста формирует Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг минюста с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Госуслуга по аттестации адвокатов оказывается бесплатно в течение 15 календарных дней.

Для ее получения требуются следующие документы:

заявление о допуске к аттестации;

форма сведений для прохождения аттестации на занятие адвокатской деятельностью.

В госуслуге откажут по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

В Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие адвокатской деятельностью" говорится:

Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью (услугополучатель) направляет через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz документы на получение или переоформление лицензии, указанные в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на занятие адвокатской деятельностью" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

Государственную услугу "Выдача лицензии на занятие адвокатской деятельностью" оказывает Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции РК.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов на получение лицензии регистрирует их и передает ответственному исполнителю на исполнение.

Заявление для переоформления лицензии подается через веб-портал "электронного правительства" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в течение 30 календарных дней с момента замены документа, удостоверяющего личность услугополучателя.

Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) услугодатель получает из государственной базы данных "Физические лица" через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) процесс формирования электронного заявления завершается.

Веб-портал "электронного правительства" полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в рабочий день в течение 20 минут без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

За выдачу, переоформление лицензии на занятие адвокатской деятельностью взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, который составляет:

выдача лицензии — 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);

переоформление лицензии — 10 % от ставки при выдаче лицензии.

Для получения лицензии на занятие адвокатской деятельностью требуются документы:

заявление физического лица для получения лицензии;

форма сведений для осуществления адвокатской деятельности;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через ПШЭП.

Для переоформления лицензии на занятие адвокатской деятельностью:

заявление;

сведения, подтверждающие уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности и изменения, послужившие основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, подтягиваются из государственных информационных систем.

В Правилах оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью" установлено:

Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты, формируется и утверждается Комитетом регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства РК (ГК, Земельный кодекс, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", АППК, законы "О противодействии коррупции", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О жилищных отношениях" и "О нотариате") должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

В Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия нотариальной деятельностью" сказано:

Государственная услуга "Выдача лицензии на право занятия нотариальной деятельностью" оказывается Комитетом регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов на получение лицензии регистрирует их и передает ответственному исполнителю на исполнение.

В случае полноты предоставленных документов на получение лицензии, услугодатель в течение 11 рабочих дней проверяет услугополучателя на соответствие квалификационным требованиям.

При соответствии предоставленных документов услугополучателя квалификационным требованиям государственная услуга оказывается в течение 1 рабочего дня.

Для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Возражение услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Результатом оказания государственной услуги является лицензия на право занятия нотариальной деятельностью или мотивированный ответ об отказе в выдаче либо переоформлении лицензии направленное услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Заявление для переоформления лицензии подается через веб-портал "электронного правительства" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в течение 30 календарных дней с момента замены документа, удостоверяющего личность услугополучателя.

Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) услугодатель получает из государственной базы данных "Физические лица" через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) процесс формирования электронного заявления завершается.

Веб-портал "электронного правительства" полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в рабочий день в течение 20 минут без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

За выдачу, переоформление лицензии на право занятия нотариальной деятельностью взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, который составляет:

выдача лицензии — 6 месячных расчетных показателей;

переоформление лицензии составляет — 10 % от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП.

Какие требуются документы:

Для лиц, прошедших стажировку и аттестацию:

заявление;



форма сведений, содержащих информацию о соответствии квалификационных требований к виду деятельности, включающее в себя сведения:

Для лиц, прошедших стажировку и аттестацию указываются сведения:

о решении комиссии об аттестации:



город;



дата проведения;



статус рассмотрения.

Для лиц, сдавших квалификационные экзамены в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете РК указываются сведения:

о сдаче квалификационного экзамена на должность судьи:

дата проведения;



статус рассмотрения.

Для постоянных судей указываются сведения:

об Указе Президента РК:



номер Указа;



дата принятия Указа о назначении на должность судьи;



номер Указа;



дата принятия Указа об освобождении с должности судьи;



основания освобождения.

Для лиц, работавших постоянными судьями, указываются сведения:

об Указе Президента РК:

номер Указа;



дата принятия Указа о назначении на должность судьи;



номер Указа;



дата принятия Указа об освобождении с должности судьи;



основания освобождения;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронная копия документа, подтверждающего стаж работы по юридической специальности не менее двух лет согласно статье 35 Трудового кодекса.

Для переоформления лицензии на право занятия нотариальной деятельностью:

заявление;

сведения, подтверждающие уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности и изменения, послужившие основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, подтягиваются из государственных информационных систем.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

В Правилах оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя" указано:

Услугодатель размещает на своем интернет-ресурсе объявление о дате, времени и месте проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.

Физическое лицо (услугополучатель) для получения государственной услуги не позднее пяти рабочих дней до дня проведения аттестации направляет услугодателю заявление через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий наименование государственной услуги, наименование услугодателя, способы предоставления, срок, форму, результат оказания государственной услуги, размер платы, взимаемой с услугополучателя, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством РК, график работы услугодателя, перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги и основания для отказа, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в Перечне.

Основания для отказа в оказании государственной услуги:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

наличие ограничений, установленных пунктом 2 статьи 140 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям.

В Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя" сказано:

Заявление физического лица для переоформления лицензии подается через веб-портал "электронного правительства" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в течение 30 календарных дней с момента замены документа, удостоверяющего личность услугополучателя.

Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) услугодатель получает из государственной базы данных "Физические лица" через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) процесс формирования электронного заявления завершается.

Веб-портал "электронного правительства" полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в рабочий день в течение 20 минут без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью веб-портала "электронного правительства".

Также говорится, что услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

При внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Правила Министерство юстиции направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в "Единый контакт-центр", информацию о таких изменениях и (или) дополнениях в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Для получения лицензии ЧСИ требуются документы:

заявление физического лица;

форма сведений о соответствии требованиям для осуществления деятельности частного судебного исполнителя;

копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

электронная копия документа, подтверждающего стаж работы в органах прокуратуры или следствия согласно статье 35 Трудового кодекса РК требуется для лиц, уволенных из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее пяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

электронная копия документа, подтверждающего стаж работы в государственных органах в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов согласно статье 35 Трудового кодекса РК требуется для лиц, уволенных, при наличии стажа работы в государственных органах в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов не менее двух лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

Для переоформления лицензии:

заявление;

сведения, подтверждающие уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности и изменения, послужившие основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, подтягиваются из государственных информационных систем.

Также добавлена форма лицензии, выдаваемой ЧСИ.

В Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертизами" говорится:

Для получения государственной услуги физическое лицо (услугополучатель) направляет в Министерство юстиции (услугодатель) через Портал документы для получения лицензии в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

Срок оказания государственной услуги — 6 рабочих дней, выдача приложения к лицензии — 6 рабочих дней, переоформление — в рабочий день в течение 20 минут без участия услугодателя.

Услугодатель в течение 2 рабочих дней с момента получения документов услугополучателя на выдачу лицензии проверяет полноту представленных документов.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом уголовного правонарушения, об оплате, о наличии справок с психиатрического и наркологического диспансеров, о лицензии услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя и направляет в "личный кабинет" услугополучателя.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов для получения лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью в течение 4 рабочих дней, ответственный исполнитель рассматривает документы и готовит приказ на выдачу лицензии либо мотивированный отказ и направляет на подписание уполномоченному лицу.

При наличии оснований сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Заявление физического лица для переоформления лицензии подается через Портал в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в течение 30 календарных дней с момента замены документа, удостоверяющего личность услугополучателя.

Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) услугодатель получает из государственной базы данных "Физические лица" через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) процесс формирования электронного заявления завершается.

Портал полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в рабочий день в течение 20 (двадцати) минут без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью Портала.

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью Портала.

Услугодатель в течение 2 рабочих дней с момента получения документов услугополучателя на выдачу приложения к лицензии проверяет полноту представленных документов.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом уголовного правонарушения, об оплате, о наличии справок с психиатрического и наркологического диспансеров, о лицензии услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Приказ вводится в действие с 3 января 2025 года.