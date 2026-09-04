Аттестация лиц, претендующих на работу ЧСИ: изменения в правила

Министр юстиции приказом от 31 августа 2026 года внес изменения в правила оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя" уточняется, что государственная услуга оказывается лицам, претендующим на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Физическое лицо (услугополучатель) для получения государственной услуги направляет услугодателю заявление посредством веб-портала "цифрового правительства" www.egov.kz в форме электронного документа.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

В случае неполноты сведений в заявлении услугодатель приостанавливает срок оказания государственной услуги на два календарных дня с направлением в "личный кабинет" услугополучателя уведомления.

В случае неустранения причин приостановления оказание государственной услуги услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их истечения выносит мотивированное решение об отказе в допуске претендента к аттестации.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов услугодатель проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям и перечню документов.

Результатом оказания государственной услуги является мотивированное решение об аттестации/неаттестации.

Результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме, заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя и направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.