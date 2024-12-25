Работу вузов МВД планируют усовершенствовать в Казахстане

Министерство внутренних дел подготовило проект новой редакции Правил деятельности военных, специальных учебных заведений Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – совершенствование системы образовательной политики ведомственного образования путем приведения Правил деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК к современным стандартам.

Рассказываем, какие нормы планируют изменить.

Проектом вносятся нормы, регламентирующие деятельность ведомственных вузов и учебных центров, введено понятие "академической политики", определены требования к обеспеченности информационными ресурсами, порядок защиты магистерских и докторских диссертаций и т.д.

В частности, уточнены понятия:

вузы – учебные заведения МВД, реализующие образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного образования, а также первоначальное профессиональное обучение лиц, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел.

– учебные заведения МВД, реализующие образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного образования, а также первоначальное профессиональное обучение лиц, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел. академия – организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющая в определенной области научно-педагогическую деятельность и являющаяся научно-методическим центром;

– организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющая в определенной области научно-педагогическую деятельность и являющаяся научно-методическим центром; институт МВД – организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющая научно-педагогическую деятельность, а также подготовку кадров для профессиональной деятельности;

– организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющая научно-педагогическую деятельность, а также подготовку кадров для профессиональной деятельности; учебный центр МВД – учебное заведение МВД, реализующее образовательные программы дополнительного образования, а также первоначальную профессиональную подготовку лиц, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел

В вузах создаются коллегиальные органы управления. К органам коллегиального управления относятся Ученый совет, Учебно-методический совет, а также органы, создаваемые уставом вуза с целью эффективного решения задач и выполнения функций вуза.

В состав вуза входят структурные подразделения: факультеты, кафедры, отделы, а также центры, лаборатории, отделения при их наличии. При этом поясняется, что институты как структурные подразделения вуза упразднены.

Руководство работой факультета осуществляет начальник факультета, назначаемый и освобождаемый от должности приказом начальника вуза.

Руководство работой научно-исследовательского института осуществляет начальник института, назначаемый и освобождаемый от должности приказом заместителя министра внутренних дел, курирующего кадровую службу, по представлению начальника вуза.

Вузы реализуют образовательные программы по очной форме обучения, а также дистанционное обучение.

В случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, объявления чрезвычайных ситуаций организации образования МВД вводят дистанционное обучение для всех обучающихся в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.

Лица, проходящие первоначальную профессиональную подготовку проживают в казармах (в общежитии) и обеспечиваются питанием.

В правила вводится такое понятие, как академическая политика вуза.

В частности говорится, что образовательная деятельность вузов осуществляется на основе его академической политики, которая представляет собой систему мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию практикоориентированного обучения и повышения качества образования.

Академическая политика утверждается коллегиальным органом организации образования, определяющим ее концепцию развития и соблюдается в соответствии с действующим законодательством в области образования с учетом приоритетов и задач, стоящих перед вузами.

Структура и направления академической политики определяются вузом самостоятельно.

Обеспеченность учебных заведений МВД информационными ресурсами является обязательным условием осуществления образовательной деятельности.

Библиотечный фонд является составной частью информационных ресурсов и включает учебную и научную литературу.

Вуз обеспечивают обучающихся учебной и учебно-методической литературой и (или) электронными ресурсами в соответствии с образовательными программами.

Вуз обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (информационно-образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения).

Академические отпуска курсантам, магистрантам и докторантам предоставляются на основании заключения окружной военно-врачебной комиссии продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни, а также в случае рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Вузы определяют и обеспечивают соблюдение порядка предоставления академических отпусков.

Один академический час по всем видам учебной работы, практик и итоговой аттестации составляет 50 минут. Напомним, в действующих правилах академический час равен 40 минутам аудиторной работы и 100 минутам лабораторных занятий.

К чтению лекций, руководству дипломными работами (проектами), научно-исследовательской работе обучающихся допускаются начальники кафедр, заместители начальников кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели (имеющие опыт практической работы и педагогический стаж по профилю не менее 3 лет).

Порядок допуска преподавателя к чтению лекций устанавливается Ученым советом вуза.

К чтению лекций и проведению других видов учебных занятий также привлекаются научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов или опытные специалисты.

Обязательным условием в деятельности вуза является наличие соответствующей аудиторной базы, учебных кабинетов, специализированных полигонов, тиров, спортивных залов и других помещений, обеспечивающих его деятельность.

Учебный процесс в вузе по образовательным программам с сокращенным сроком обучения по дистанционному обучению допускается для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование.

Обучающиеся по дистанционному обучению при условии их работы по профилю направления подготовки освобождаются от профессиональной практики.

Организация и проведение защиты докторских диссертации осуществляется в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127.

По окончании обучения на курсах первоначального профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки обучающимся выдается сертификат по форме в соответствии с приказом Министра внутренних дел от 13 марта 2020 года № 211 "Об утверждении Правил отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы внутренних дел, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки".

Разработчики поясняют, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых или иных последствий, а также не повлияет негативно на национальную безопасность. Выделение дополнительного финансирования из госбюджета также не потребуется.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 января 2024 года.

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