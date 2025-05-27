Безопасность на железнодорожном транспорте: изменения в правилах

Приказ и.о. министра транспорта от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила безопасности на железнодорожном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к крушениям относятся случаи столкновения, схода подвижного состава на железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, в результате которых погиб человек и (или) поврежден подвижной состав до степени исключения его из инвентаря.

К авариям относятся случаи столкновения, схода подвижного состава на железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, в результате которых человек получил тяжкий вред здоровью или поврежден подвижной состав в объеме капитального ремонта.

К событиям относятся случаи столкновения, схода подвижного состава, а также проезда подвижного состава на запрещающий сигнал светофора либо ухода на маршрут приема-отправления поезда на железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, но не имеющие последствия крушения или аварии.

Кроме того, уточняется, что к инцидентам относятся случаи нарушения безопасности движения, не повлекшие крушение, аварию и событие на железнодорожных путях или на железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства:

уход на прилегающий перегон на станциях, подъездных путях, на железнодорожных путях за предельный столбик, со станции на перегон или с перегона на станцию, но не имеющий последствий, указанных выше;

случаи наезда на людей на магистральных, станционных, подъездных путях или на железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства;

случаи наезда на скот на магистральных, станционных, подъездных путях или на железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, с повреждением подвижного состава, требующим его отцепку от поезда.

В случае нарушения безопасности на магистральных, станционных, подъездных путях или на железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, допущенного по причине излома (надрыва) литых деталей тележки вагонов, Национальный оператор инфраструктуры:

получает от железнодорожной администрации на территории, которой произошел излом и/или завода-изготовителя изломавшейся детали информацию о случае нарушения безопасности движения, вызванного изломом (надрывом) литых деталей тележки;

получает от завода-изготовителя и железнодорожной администрации, на территории которой находится завод-изготовитель, а при необходимости и Дирекции Совета железнодорожного транспорта государств-участников Содружества информацию о литых деталях, находившихся в одной плавке с изломавшейся;

определяет по "автоматизированному банку данных парка вагонов" номера вагонов, оборудованных деталями одной плавки с изломавшейся;

после исполнения подпунктов указанных выше направляет информацию в уполномоченный орган с номерами вагонов, оборудованных деталями одной плавки с изломавшейся;

по распоряжению уполномоченного органа применяет меры по недопущению дальнейшей эксплуатации на территории РК подвижного состава всех форм собственности укомплектованных литыми деталями тележек, изготовленных в одной плавке с изломавшейся.

О принятом решении уполномоченного органа извещает владельцев вагонов резидентов РК, а также все железнодорожные администрации пространства 1520 мм.

Также внесены изменения и в ряд других правил, касающихся работы железнодорожного транспорта.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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