Осужденный имеет право на звонок адвокату, считают в Конституционном суде

Конституционный суд проверил на соответствие Конституции нормы Уголовно-исполнительного кодекса и Правил внутреннего распорядка исправительных колоний, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился гражданин с просьбой проверить на соответствие Конституции части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) и пункта 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом МВД РК от 17 ноября 2014 года № 819.

Поводом для обращения в Конституционный суд послужил отказ осужденному в получении адвокатской помощи по телефону во время нахождения в дисциплинарном изоляторе исправительного учреждения.

Жалоба казахстанца была оставлена судом первой инстанции без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие сотрудников учреждения в части неотправления в суд жалоб заявителя, а в остальной части постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Казахстанец считает, что указанные им нормы в части запрета на телефонные переговоры нарушают его конституционное право защищать себя всеми не противоречащими закону способами, а также право на получение квалифицированной юридической помощи. В ходе заседания КС гражданин просил рассмотреть данные нормы также с учетом защиты конституционного права на охрану здоровья и ограничений на телефонные переговоры для осужденных, находящихся в строгих условиях отбывания наказания.

Что решил КС

КС признал соответствующими Конституции РК часть вторую статьи 109, подпункт 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса РК и пункт 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы в следующем истолковании:

перечень случаев предоставления возможности телефонных переговоров, изложенный в рассмотренных нормах и направленный на поддержание социальных связей осужденных, не является исчерпывающим. Указанные нормы в соответствии с Конституцией и во взаимосвязи с подпунктами 7) и 8) статьи 10, частью шестой статьи 106 и частью второй статьи 107 УИК, пп. 8) ст.1 и пп.1) и 2) п.1 ст.45 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" не ограничивают право осужденного на телефонный разговор в целях получения квалифицированной юридической или медицинской помощи в период нахождения в строгих условиях отбывания наказания, а также содержания в дисциплинарном изоляторе в порядке взыскания.

При применении положений части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 УИК и пункта 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы исключается иное их истолкование.

Как КС мотивировал свою позицию

Осужденные имеют право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи, в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов в случаях, предусмотренных УПК, а также ином виде в порядке, установленном законами РК.

Для получения осужденными квалифицированной юридической помощи по письменному или устному заявлению им предоставляются свидания с адвокатами без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность

Закрепленное Конституцией право каждого на получение квалифицированной юридической помощи ни в каких случаях не подлежит ограничению.

Закрепление в УИК ограничений прав осужденных, нарушивших установленный порядок отбывания наказания, не противоречит Конституции при условии, что они не унижают человеческого достоинства и устанавливаются только на уровне законов, а также являются соразмерными совершенному нарушению.

КС указал, что не может быть ограничено право осужденного, на которого наложено то или иное взыскание, на получение бесплатного гарантированного объема медицинской помощи, установленного законом, а также квалифицированной юридической помощи, в том числе в форме консультирования по правовым вопросам путем телефонных переговоров с лицом, с которым у него заключен договор на оказание такой помощи либо который оказывает гарантированную государством юридическую помощь, или с использованием иных средств связи.

Кроме того, в КС обратили внимание на необходимость конкретизации отдельных положений Правил, регламентирующих процедуру получения осужденными квалифицированной юридической помощи и создание условий для деятельности лиц, оказывающих такую помощь, в целях исключения ошибок в правоприменительной практике.

Следует обеспечить согласованность положений и терминологии, используемых в УИК и Правилах. Так, в части второй статьи 109 УИК сказано об "иных исключительных личных обстоятельствах", перечень которых не является исчерпывающим. При этом в абзаце четвертом пункта 104 Правил дан исчерпывающий перечень дополнительных обстоятельств, но обобщенное наименование таких случаев не раскрывает их сути.

В частности, согласно указанному абзацу пункта 104 Правил при наступлении перечисленных случаев осужденный имеет право на телефонный разговор только с близкими родственниками и лишь один раз в месяц. Вместе с тем часть вторая статьи 109 УИК не устанавливает ограничений по количеству телефонных разговоров при наступлении тех или иных исключительных личных обстоятельств и не запрещает телефонные переговоры с супругом, который согласно используемой в УИК терминологии не относится к понятию "близкий родственник".

В связи с этим МВД РК указано в шестимесячный срок внести поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Нормативное постановление вступило в силу с 27 декабря 2024 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.