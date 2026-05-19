Казахстанцы имеют право на пенсионные выплаты даже при проживании за границей, считает Конституционный суд

Конституционный суд проверил на соответствие Конституции нормы Социального кодекса и правил назначения пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило представление суда о признании неконституционными пункта 1 статьи 196, пункта 2 статьи 202, подпункта 2) пункта 3 статьи 204 Социального кодекса и части пятой пункта 5 Правил.

По мнению суда, данные положения ограничивают конституционное право гражданина Республики Казахстан на социальное обеспечение, предусматривая зависимость реализации указанного права на государственную базовую пенсионную выплату и пенсионную выплату по возрасту от факта его постоянного проживания на территории Казахстана.

Что установил Конституционный суд

Обстоятельство проживания в стране назначения пенсионных выплат может учитываться в целях упорядочения установленного порядка реализации пенсионных прав граждан. Однако данное обстоятельство не может рассматриваться как обязательное условие существования самого права на пенсионное обеспечение гражданина РК.

Конституционный суд обратил внимание, что применение положений Социального кодекса, допускающих полное прекращение выплаты ранее назначенной пенсии или отказ в ее назначении гражданину РК исключительно на основании факта его постоянного проживания за пределами страны гражданства, способно повлечь необоснованное различие в объеме прав, свобод и обязанностей граждан, фактическую утрату ими социального обеспечения, аннулирование реального содержания конституционной гарантии.

Граждане РК не утрачивают своего гражданства при выезде за пределы страны, а значит, сохраняют весь объем конституционных прав и гарантий, предоставляемых гражданам страны в отношении пенсионных выплат по возрасту.

Пункт 2 статьи 202 и подпункт 2) пункта 3 статьи 204 Кодекса определяют общий период осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и их прекращения в случае установления факта выезда получателя на постоянное место жительства за пределы РК.

В этих положениях Кодекса факт выезда получателя на постоянное место жительства за пределы страны имеет юридическое значение и влечет прекращение пенсионных выплат только в отношении лиц, к которым предъявляется такое требование при назначении данных выплат.

При таком понимании Конституционный суд не усматривает несоответствия пункта 2 статьи 202 и подпункта 2) пункта 3 статьи 204 Кодекса положениям Конституции.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующим Конституции пункт 1 статьи 196 Социального кодекса РК в следующем истолковании:

при реализации права на назначение и получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту требование о постоянном проживании на территории РК не предъявляется к гражданину РК при соответствии его всем другим условиям, установленным законом для их назначения.

Также признаны соответствующими Конституции пункт 2 статьи 202 и подпункт 2) пункта 3 статьи 204 Социального кодекса в следующем истолковании:

факт выезда получателя пенсионных выплат на постоянное место жительства за пределы страны имеет юридическое значение и влечет их прекращение только в отношении лиц, к которым предъявляется данное требование при назначении таких выплат, если иное не предусмотрено законами РК и международными договорами, ратифицированными РК.

Помимо этого, Конституционный суд признать соответствующей Конституции часть пятую пункта 5 Правил исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, с учетом указанных выше разъяснений.

Правительству рекомендовано не позднее одного года со дня опубликования настоящего нормативного постановления инициировать проект закона о внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Нормативное постановление вступает в силу с 18 мая, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.