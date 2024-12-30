Правила назначения директоров и учителей школ обновили в Казахстане

Министр просвещения и министр труда совместным приказом от 24 декабря 2024 года утвердили в новой редакции Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что занятие должности первого руководителя государственной организации образования осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу согласно пункту 1 статьи 139 Трудового кодекса.

Прием на работу первого руководителя государственной организации образования осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

При этом основанием для приема по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.

Для назначения на должность директора школы кандидат представляет документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 32 Трудового кодекса.

Кандидат должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности.

Конкурс включает ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении конкурса на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей государственного органа;

прием документов претендентов для участия в конкурсе;

рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям;

собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией государственного органа.

Для участия в конкурсе следует направить через Госкорпорацию заявление и документы в электронном или бумажном виде.

Какие документы нужно представить:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

личный листок по учету кадров и фото;

копия документа государственного образца об образовании;

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

справка о состоянии здоровья по форме075/у;

справка об отсутствии динамического наблюдения больных с психическими поведенческими расстройствами;

справка об отсутствии динамического наблюдения наркологических больных;

сертификат о прохождении сертификации;

сертификат о сдаче КазТеста (не ниже среднего уровня В1);

перспективный План развития организации образования;

резюме;

удостоверение о присвоении (подтверждении) квалификационной категории.

Сертификация кандидатов осуществляется на платной основе организацией, определяемой уполномоченным органом в области образования, без доступа представителей государственного органа, объявившего конкурс, и иных задействованных лиц.

Сертификация проводится в электронном формате. Нужно ответить на 48 тестовых вопросов по законодательству РК в области образования за 180 минут. Пороговый уровень для прохождения сертификации составляет 50%.

Сертификат о прохождении сертификации действует в течение одного года со дня прохождения сертификации.

При прохождении собеседования члены конкурсной комиссии формулируют вопросы по тематическим направлениям. Порядок проведения собеседования конкурсная комиссия определяет самостоятельно.

По итогам конкурса первый руководитель назначается на должность сроком на пять лет.

Лица, поступившие на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги представляют в органы государственных доходов декларации физических лиц.

Также правила регламентируют порядок отбора и подготовки лидеров изменений в образовании и их назначения.

Этапы отбора и подготовки кадрового резерва:

отбор кандидатов и тестирование на оценку компетенций;

обучение с промежуточным оцениванием;

стажировка;

процедура итогового оценивания;

формирование кадрового резерва.

Помимо этого, правилами определен порядок назначения на должности, освобождения от должности педагогов.

Прием педагогов на работу в организации образования осуществляется на базе информационной системы "Национальная база данных" в модуле "Прием на работу педагога".

Однако при отсутствии информационной системы государственного органа прием педагогов на работу осуществляется в бумажном формате.

Выпускники, окончившие вузы по государственному образовательному заказу и государственному заказу местных исполнительных органов c GPA не ниже 3,33 балла, принимаются на работу без прохождения конкурсных процедур при наличии документа о прохождении сертификации.

В конкурсе участвуют педагоги, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам и предоставившие документы.

Какие документы требуются:

заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

копия документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

справка о состоянии здоровья по форме 075/у;

справка об отсутствии динамического наблюдения больных с психическими поведенческими расстройствами;

справка об отсутствии динамического наблюдения наркологических больных;

сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории (при наличии);

для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificatein English Language Teachingto Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического, профессионального и послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет, освобождаются от прохождения сертификации;

заполненный оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложениям 17, 18 к настоящим правилам;

рекомендательное письмо с места работы (по должности педагога), учебы.

Порядок организации конкурса включает в себя следующие этапы:

публикация объявления о проведении конкурса на интернет-ресурсе и (или) официальных аккаунтах социальных сетей организации образования и (или) органа управления образованием;

определение даты проведения конкурса и формирование конкурсной комиссии;

прием документов от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе;

рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям;

заключительное заседание конкурсной комиссии.

Решение по итогам конкурса принимается конкурсной комиссией на основании баллов, набранных кандидатом.

Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, считается прошедшим конкурс и рекомендуется первому руководителю государственной организации образования к назначению.

При равном количестве баллов у кандидатов конкурсной комиссией принимается решение о проведении собеседования, по результатам которого определяется кандидат на назначение.

После принятия решения конкурсной комиссии победителю конкурса предоставляется 24 часа для принятия решения.

При невыявлении кандидата на вакантную должность к началу учебного года в течение учебного года вакантные часы распределяются между педагогами организации образования и (или) принимается временно педагог или педагог-совместитель.

Допускается распределение часов между не менее двумя-тремя педагогами, имеющими учебную нагрузку полторы ставки (за исключением руководителя, заместителя руководителя государственной организации образования), в случае, если количество вакантных часов не превышает 8 часов.

Правила вводятся в действие с 7 января 2025 года.