Правила назначения директоров и учителей школ изменились в Казахстане

И. о. министра просвещения и и. о. министра труда совместным приказом от 18 августа 2026 года внесли поправки в правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Отдел образования района либо города в течение 5 рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя государственной организации образования направляет письменное ходатайство в Управление образования области о проведении конкурса.

Исполнение обязанностей вакантной или временно вакантной должности первого руководителя возлагается на заместителя руководителя или на педагога данной организации образования до завершения конкурсных процедур на срок, не превышающий 6 месяцев.

Поправками установлено, что в случае, если конкурс не состоялся, допускается продление сроков исполнения обязанностей первого руководителя не более 1 раза на срок 6 месяцев.

Также добавлена норма, согласно которой освобождение от должности первого руководителя осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом и Правилами.

Конкурс на должность первого руководителя объявляется отдельным структурным подразделением Министерства просвещения РК, отраслевых министерств или управлением образования области, города республиканского значения и столицы, в зависимости от ведомственной подчиненности.

Лица из Президентского молодежного кадрового резерва, выпускники Назарбаев университета, выпускники зарубежных вузов, прошедшие обучение по международной стипендии президента "Болашақ", выпускники, обучившиеся в одном из 100 лучших университетов мира по мировым рейтингам университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education (THE), Шанхайскому рейтингу университетов мира Academic Ranking of World Universities, освобождаются от прохождения сертификации и допускаются к собеседованию при наличии высшего (послевузовского) педагогического или иного профессионального образования по соответствующему профилю и документа, подтверждающего педагогическую переподготовку.

Кандидат на должность первого руководителя проходит сертификацию на знание нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном параграфом 3 главы 2 настоящих Правил и тестирование на знание государственного языка (КАЗТЕСТ, QAZAQ RESMI TEST) не ниже среднего (В1) уровня самостоятельно до направления документов для участия в конкурсе.

Как известно, отбором кандидатов занимается конкурсная комиссия.

При возникновении конфликта интересов в деятельности комиссии состав комиссии пересматривается.

Под конфликтом интересов понимается противоречие между личными интересами лиц, входящих в состав комиссии, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих обязанностей.

Члены Комиссии, у которых возник конфликт интересов, в письменной форме уведомляют председателя Комиссии или руководителя государственного органа, объявившего конкурс, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

Комиссией принимается решение на основе письменного заявления и оформляется протоколом.

В течение 1 рабочего дня государственный орган, объявивший конкурс, издает приказ о внесении изменений в состав Комиссии.

Поправками обновлен порядок оказания государственной услуги по приему документов для участия в конкурсе на назначение первых руководителей государственных организаций образования.

Государственная услуга оказывается министерством, отраслевыми министерствами, управлениями образования областей, городов республиканского значения и столицы в соответствии с перечнем основных требований.

Услугодатели осуществляют прием документов в течение 7 рабочих дней со следующего рабочего дня после публикации объявления.

Кандидаты, претендующие на занятие должности первых руководителей, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляют заявление и документы в электронном или бумажном виде в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или канцелярию услугодателя, или на веб-портал "цифрового правительства".

Пороговый уровень для прохождения сертификации составляет 50% на знание каждого нормативного правового акта.

На сертификацию отводится 96 минут, по завершении времени программное обеспечение автоматически закрывается.

Правила дополнены новой нормой:

Решение по результатам конкурса на замещение вакантной должности первого руководителя принимается конкурсной комиссией на основании количества баллов, набранных кандидатами.

Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем конкурса.

При равенстве баллов окончательное решение принимается членами конкурсной комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

С согласия первого руководителя и органа управления организацией образования по истечении срока действия трудового договора первый руководитель назначается исполняющим обязанности первого руководителя данной организации образования до завершения конкурсных процедур на срок, не превышающий 6 месяцев.

Исполнение обязанностей первого руководителя оформляется заключением дополнительного соглашения к трудовому договору и изданием соответствующего приказа. По истечении вышеуказанного срока действия трудовой договор подлежит расторжению. Отсутствие уведомления о расторжении трудового договора не является основанием для продления трудового договора на неопределенный срок.

Заместители первого руководителя, зачисленные в кадровый резерв, в первоочередном порядке назначаются на должности первых руководителей или заместителей первого руководителя в школы, построенные в рамках Национального проекта "Комфортные школы".

Педагоги, зачисленные в кадровый резерв, в первоочередном порядке назначаются заместителями первого руководителя в школы, построенные в рамках Национального проекта "Комфортные школы".

Помимо этого, изменен порядок конкурсного и внеконкурсного назначения педагогов.

Конкурс на назначение педагогов на должности в организации среднего образования осуществляется в электронном формате в модуле "Прием на работу педагога".

Конкурс на назначение педагогов на должности в организации дошкольного, дополнительного, специального образования, технического и профессионального, послесреднего образования, организации образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в бумажном формате.

Государственные организации образования, за исключением малокомплектных школ, лицеев-интернатов "Білім-инновация", "Абай ұлттық мектебі" проводят конкурс на имеющиеся вакантные или временно вакантные должности педагогов.

Также внесено дополнение, согласно которому:

Государственные организации образования принимают педагога-ассистента без конкурса на основании рекомендации психолого-медико-педагогической консультации или решения службы психолого-педагогического сопровождения при соответствии кандидата Типовым квалификационным характеристикам.

Выпускники последних двух лет, не имеющие педагогического стажа по государственному образовательному заказу или государственному заказу местных исполнительных органов c GPA не ниже 3,33 балла, принимаются на работу без прохождения конкурсных процедур при наличии документов о прохождении сертификации и свидетельства о присвоении гранта.

В случае, если на одну вакантную должность педагога претендуют два и более лиц указанной категории, выбор осуществляется по наивысшему баллу GPA.

В случае участия указанных лиц в объявленных конкурсах, отбор осуществляется по результату набранных баллов в Оценочных листах.

В конкурсе участвуют педагоги, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам и предоставившие документы согласно перечню.

Лица без стажа, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или имеющие документ о педагогической переподготовке, а также желающие возобновить педагогическую деятельность (с перерывом от 5 и более лет), заполняют Оценочный лист.

В соответствии с законом "О статусе педагога" организация образования принимает на работу совместителей без конкурса, по согласованию с основным работодателем.

Освобождение от должности педагога осуществляется по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) статьи 49 Кодекса.

Правила дополнены новым параграфом, который определяет порядок оказания госуслуги по приему документов педагогов для участия в конкурсе на занятие вакантной или временно вакантной должности государственных организаций образования.

Госуслуга оказывается государственными организациями образования в соответствии с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

Услугодатели осуществляют прием документов в течение 7 рабочих дней со следующего рабочего дня после публикации объявления.

Физические лица, претендующие на занятие должности педагогов организаций среднего образования, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляют заявление и документы в Модуль в электронном виде.

Физические лица, претендующие на занятие должности педагогов организаций дошкольного, дополнительного, специального образования, технического и профессионального, послесреднего образования, организаций образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в сроки приема документов, указанных в объявлении, подают заявление и документы в канцелярию услугодателя в бумажном виде.

При оказании государственной услуги бумажно выдается расписка услугодателя о приеме документов на участие в конкурсе либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

При оказании государственной услуги посредством модуля в "личный кабинет" услугополучателя автоматически направляется уведомление о приеме документов.

Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и услугодатели в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализируют информацию о порядке ее оказания и направляют в Единый контакт-центр.

Также правилами регламентируется порядок рассмотрения и подачи жалобы по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 6 сентября.