Таможня дает "добро": ускорится доставка товаров, купленных в интернет-магазинах

Операторы электронной торговли, которые доставляют товары, купленные в интернет-магазинах (Alibaba, Amazon и т.п.), смогут выступать их таможенными брокерами. Как поправки в закон упростят и ускорят доставку, рассказал Zakon.kz управляющий партнер ТОО Fortune Partners Николай Ефимчук.

Сейчас норма беспошлинного ввоза товаров для физлиц, не предназначенных для использования в коммерческих целях, составляет по весу до 31 кг и по стоимости до 200 евро. Все, что выше этих параметров, подлежит декларированию с уплатой таможенных платежей. И для оформления товаров интернет-торговли покупатель должен либо сам осуществить таможенную очистку, либо заключить договор с таможенным представителем.

Поправки в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О таможенном регулировании в РК" заключаются, помимо всего остального, в том, что ответственность перед таможенными органами за таможенное оформление товаров электронной торговли принимает на себя оператор электронной торговли, то есть почтовая или курьерская компания, доставляющая заказ покупателю.

Какова выгода для потребителей? Это существенно упрощает таможенные операции и освобождает покупателя от выполнения зачастую непонятных для него таможенных правил, рассказал в интервью для издания Zakon.kz управляющий партнер ТОО "Fortune Partners", магистр государственного управления Николай Николаевич Ефимчук.

При этом эксперт, который на протяжении многих лет занимался вопросами таможенного регулирования – ранее в системе Министерства финансов, сейчас, оказывая услуги в сфере таможенного права казахстанским и зарубежным компаниям – уточняет, что:

"Сохраняется право самому покупателю осуществить декларирование товаров, полученных в рамках электронной торговли. Однако, в условиях нового механизма, полагаю, что для покупателя выгоднее будет пользоваться услугами оператора".

А теперь подробно. Поправки в Кодекс РК "О таможенном регулировании в РК" представлен для общественного обсуждения Министерством национальной экономики.

Чем обусловлены новшества в области электронной торговли?

Законопроект направлен на адаптацию таможенной политики к современным реалиям, связанным с развитием электронной торговли. Он направлен на оптимизацию процесса таможенного оформления товаров, приобретаемых через интернет, улучшение учета и мониторинга таких операций, а также создание гибкой системы для стимулирования цифровизации и развития внешней торговли.

Это особенно актуально в условиях глобализации и роста объемов трансграничной торговли, что требует пересмотра существующих норм и процедур для упрощения и ускорения таможенных операций, повышения их прозрачности и эффективности.

Что это означает для простого потребителя?

Какие покупки будут попадать под новый порядок декларирования?

Под сферу регулирования новых норм законодательства попадают все товары, приобретаемые физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, таких как Alibaba, Amazon и другие, а также товары, находящиеся на территории Евразийского Союза, ввезенные операторами электронной торговли для цели последующей продажи физическим лицам. К примеру, таким оператором в рамках пилотного проекта в Казахстане уже является АО "Казпочта".

Станет ли проще покупать товары на зарубежных и отечественных интернет-площадках, так называемых, маркетплейсах?

По своей сути, нормы направлены на закрепление уже имеющейся практики совершения таможенных операций с товарами электронной торговли, начатой таможенными органами в 2022 году в рамках пилотного проекта. Инициатива о проведении пилотного проекта по декларированию товаров электронной торговли была закреплена в Решениях Евразийской Экономической Комиссии еще в 2021 году. Впоследствии, в странах-членах ЕАЭС началась реализация пилотных проектов в сфере таможенного регулирования в отношении товаров электронной торговли.

В период реализации пилотного проекта объем товаров, поступающих с использованием интернет-торговли, по отношению к общему розничному товарообороту значительно вырос в Казахстане. С 2021 года по 2023 год рост составил 9,1 процентных пункта с 3,6 до 12,7%. Планируется, что до 2029 года рост объемов электронной торговли составит не менее 30%.

По данным Qazstat за 2023 год наибольшая доля от общего объема розничной реализации товаров через маркетплейсы составили телефоны и гаджеты – 27,5%, бытовая техника – 11,6%, компьютерные товары, программное обеспечение – 10,1%, автотовары – 7,9%, строительные материалы – 4,8%, мебель – 4,8%, продукты питания – 4,4%, косметика – 4% и др.

Таким образом, закон о внесении изменений в Кодекс о таможенном регулировании является, по своей сути, квинтэссенцией проведенной работы с 2021 года по настоящее время и результата принятого Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС положений по таможенному регулированию электронной торговли.

Поимо упрощения введенные нормы о декларировании товаров электронной торговли с использованием специального вида декларации, в которой можно указать до 999 позиций, существенно упрощает процедуру таможенной очистки и ускоряет процессы, что влияет на время доставки товаров покупателям. По прогнозам Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, сроки доставки, в среднем, должны сократится от текущих 60 до 7 дней.

Также вводится механизм интернет-торговли через так называемые "бондовые склады", в качестве которых будут использоваться таможенные склады на территориях стран-членов ЕАЭС. Это сделает процесс доставки товаров физическим лицам гораздо быстрее, поскольку необходимый товар, который захочет приобрести покупатель, уже будет находиться на территории ЕАЭС. Ответственность за декларирование таких товаров также будет возложена на оператора электронной торговли.

Есть ли какие либо ограничения или аспекты, о которых нужно знать покупателям?

Необходимо знать, что товары электронной торговли, ввезенные в адрес физических лиц с применением особенностей по их выпуску в рамках декларирования таких товаров, не должны использоваться в коммерческой деятельности. Нарушения этого правила повлекут начисление таможенных платежей. Поэтому, если имеются намерения использовать товары электронной торговли в коммерческих целях, необходимо применять общеустановленный порядок декларирования с использованием декларации на товары и уплатой причитающихся таможенных платежей.

Также необходимо знать, что на текущий момент, в отношении товаров электронной торговли, которые можно ввозить беспошлинно, существуют стоимостные и весовые ограничения. Сейчас они регламентированы положениями Решения Евразийской экономической комиссии в отношении товаров, ввозимых физическими лицами или для них перевозчиками.

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день норма беспошлинного ввоза составляет по весу до 31 кг и по стоимости до 200 евро. Все что выше этих параметров, подлежит декларированию с уплатой таможенных платежей по ставке 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за 1 кг веса.

То есть, если, например, ввозится телевизор стоимостью 500 евро и весом 23 кг, то покупатель должен будет заплатить 15% в части превышения суммы, то есть с 300 евро, что составит 45 евро. Если же, например, будет ввезена стиральная машина стоимостью 500 евро, но его вес будет составлять 55 кг, то расчет будет произведен по превышению веса, так как размер пошлины будет выше, чем от разницы стоимости (24кг х 2 евро = 48 Евро).

В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждаются пороговые значения по нормам беспошлинного ввоза товаров электронной торговли и самой ставки единого совокупного платежа при декларировании товаров электронной торговли. На 2025 год страны-члены Евразийского Экономического Союза сходятся на установлении ставки совокупного таможенного платежа по товарам электронной торговли в размере 5% и установлении нормы беспошлинного провоза для покупателей в размере 31 кг на сумму, не превышающую 200 Евро.

В дальнейшем, концепция по нормам беспошлинного ввоза товаров электронной торговли будет направлена на постепенное снижение пороговых значений, что увеличит в будущем количество товаров, в отношении которых будет необходимо уплатить таможенную пошлину.

Кроме того, в Евразийском Экономическом Союзе прорабатывается перечень товаров, которые будет запрещено перемещать в рамках электронной торговли. Это, примеру, будет касаться алкогольных напитков, табачных изделий и подобной продукции, наличных денежных средств, водных судов, товаров, и других товаров, не относящиеся к товарам для личного пользования.

Подробный перечень будет принят соответствующим Решением Евразийской Экономической Комиссии в 2025 году. По таким товарам их ввоз и вывоз должен будет осуществляться в общеустановленном порядке с заявлением декларации на товары и применением ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин и налогов, установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС, тарифом в отношении вывозимых товаров стран-членов ЕАЭС и налоговыми ставками НДС в соответствии с национальными законодательствами стран-членов ЕАЭС.

Еще одним важным аспектом деятельности в сфере электронной торговли является введение в Казахстане так называемого "гугл-налога" на деятельность иностранных интернет-площадок.

Это значит, что иностранные маркетплейсы должны встать на учет в налоговый орган и после этого уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 12% в РК. Если они не делают этого, то товарам таких площадок будет закрыт доступ в Казахстан. Поэтому физическим лицам, покупающим товары на зарубежных интернет-сайтах, рекомендуется заблаговременно проверить, зарегистрирован ли их иностранный продавец налоговыми органами Казахстана. Это можно сделать на сайте Комитета государственных доходов МФ РК.

К тому же, налоговые органы инициируют поправки в Налоговый кодекс, которые будут предусматривать возможность блокировки в Казахстане иностранных-интернет маркетплейсов, не зарегистрированных в налоговой службе. Поэтому для потребителя важно понимать, надежен ли сайт, на котором он приобретает товар и будет ли купленный товар доставлен в Казахстан.

Какие еще меры принимает государство для развития электронной торговли?

В Казахстане принят план по развитию электронной торговли до 2027 года. Он предусматривает ряд мероприятий, которые позволят обеспечить правовую основу функционирования этого направления торговли, обеспечение соответствующей инфраструктуры и цифровизацию.

В крупных городах Астана и Алматы планируется создание фулфилмент-центров обеспечивающих поставки товаров электронной торговли, "бондовых складов" в сотрудничестве с крупными маркетплейсами, такми как Alibaba Group. Планируется стимулировать открытие отечественных маркетплейсов. Будет проработан вопрос осуществления нефинансовой и финансовой поддержки субъектов электронной торговли, вопросы развития инфраструктуры, международного сотрудничества. И конечно же, будет усовершенствован механизм защиты прав потребителей, как конечных получателей товаров электронной торговли.