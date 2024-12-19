#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Право

Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:10 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.

"Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и девять законов", – сказал Шакарим Буктугутов.

В рамках развития сферы биржевой торговли вносятся поправки в части:


• формирования перечня социально-значимых биржевых товаров;

• исключения понятий "стандартизированный товар", "нестандартизированный товар" и "режим стандартного аукциона";

• внедрения лицензирования брокеров и клиринговых центров товарных бирж;

• исключения товарных бирж из категории субъектов малого и микробизнеса;

• расширения государственного контроля за товарными биржами;

• исключения возможности осуществления государственных закупок через товарную биржу;

• установления единых максимальных размеров взносов для выхода на товарную биржу;

• формирования реестра недобросовестных участников биржевых торгов.

Законом предусмотрено внедрение механизмов правовой поддержки и защиты интересов инвесторов. В этой связи предусматривается формирование реестра инвесторов и цифровизация всех этапов инвестиционных проектов на национальной цифровой инвестиционной платформе.

Наряду с этим все решения государственных органов в отношении инвесторов, включенных в вышеуказанный реестр, будут согласовываться с прокурором. 

"Это касается назначения проверок, а также наложения мер запретительно-ограничительного характера по вопросам приостановления деятельности субъекта; приостановления действия или лишения разрешения; отказа в выдаче разрешения либо продления срока его действия; отмены решения госоргана, местного исполнительного органа, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора", – пояснил сенатор.

Ряд поправок направлен на определение порядка дистанционного обучения в специальных государственных органах, снятие ограничений по владению акциями в деятельности других юридических лиц для оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в лице АО "НИТ".

Законом предусмотрены отлагательные нормы по торговле сжиженным нефтяным газом через товарные биржи до 2030 года и по приобретению услуг по регулированию электрической мощности до июля следующего года.

Ранее законопроект по вопросам биржевой торговли одобрил Мажилис.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Азартные игроки, абьюзеры, лихачи и прочие греховодники: законы 2024 года против пороков
Право
14:16, Сегодня
Азартные игроки, абьюзеры, лихачи и прочие греховодники: законы 2024 года против пороков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: