Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.

"Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и девять законов", – сказал Шакарим Буктугутов.

В рамках развития сферы биржевой торговли вносятся поправки в части:

• формирования перечня социально-значимых биржевых товаров; • исключения понятий "стандартизированный товар", "нестандартизированный товар" и "режим стандартного аукциона"; • внедрения лицензирования брокеров и клиринговых центров товарных бирж; • исключения товарных бирж из категории субъектов малого и микробизнеса; • расширения государственного контроля за товарными биржами; • исключения возможности осуществления государственных закупок через товарную биржу; • установления единых максимальных размеров взносов для выхода на товарную биржу; • формирования реестра недобросовестных участников биржевых торгов.

Законом предусмотрено внедрение механизмов правовой поддержки и защиты интересов инвесторов. В этой связи предусматривается формирование реестра инвесторов и цифровизация всех этапов инвестиционных проектов на национальной цифровой инвестиционной платформе.

Наряду с этим все решения государственных органов в отношении инвесторов, включенных в вышеуказанный реестр, будут согласовываться с прокурором.

"Это касается назначения проверок, а также наложения мер запретительно-ограничительного характера по вопросам приостановления деятельности субъекта; приостановления действия или лишения разрешения; отказа в выдаче разрешения либо продления срока его действия; отмены решения госоргана, местного исполнительного органа, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора", – пояснил сенатор.

Ряд поправок направлен на определение порядка дистанционного обучения в специальных государственных органах, снятие ограничений по владению акциями в деятельности других юридических лиц для оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в лице АО "НИТ".

Законом предусмотрены отлагательные нормы по торговле сжиженным нефтяным газом через товарные биржи до 2030 года и по приобретению услуг по регулированию электрической мощности до июля следующего года.

Ранее законопроект по вопросам биржевой торговли одобрил Мажилис.