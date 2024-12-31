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Право

Расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 10:59 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 24 декабря 2024 года утвердил перечень международных деловых операций, по которым предоставляется отчетность по мониторингу сделок, сообщает Zakon.kz.

В Перечень вошли международные деловые операции, связанные с:

  • нефтью и нефтепродуктами (нефть сырая, газовый конденсат, легкие дистилляты (бензин), тяжелые дистилляты (газойли и мазут);
  • нефтяными газами (сжиженный и природный газ);
  • углем каменным, брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученными из каменного угля;
  • лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата;
  • водородом, газами инертными и прочими неметаллами;
  • углеводородами циклическими;
  • полимерами этилена в первичных формах;
  • полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
  • серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной;
  • цветными металлами (медь, свинец, цинк, алюминий необработанный, проволока алюминиевая, тантал и изделия из него, включая отходы и лом, магний и изделия из него, включая отходы и лом, титан и изделия из него, включая отходы и лом);
  • прочими недрагоценными металлами (бериллий, хром, гафний, рений, таллий, кадмий, германий, ванадий, галлий, индий и ниобий (колумбий) и изделиями из них, включая отходы и лом;
  • черными металлами (черные металлы, ферросплавы, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, прокат плоский из коррозионностойкой стали);
  • драгоценными металлами (золото и серебро);
  • рудами и концентратами (железные, марганцевые, хромовые, свинцовые, цинковые, медные, руды и концентраты драгоценных металлов, редкоземельными металлами);
  • продуктами неорганической химии (искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия, оксиды и гидроксиды хрома, элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты);
  • пшеницей и меслином;
  • хлопком (волокно хлопковое);
  • сахаром, рисом, ячменем;
  • мукой пшеничной или пшенично-ржаной;
  • семенами (льна, подсолнечника);
  • маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава;
  • фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным;
  • удобрениями минеральными или химическими, содержащими два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрениями прочими; товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг;
  • коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
  • соединением скандия.

Помимо этого в перечень вошли иные международные деловые операции:

  • займы (выданные/полученные);
  • строительные работы;
  • монтаж оборудования;
  • маркетинговые услуги;
  • экспедиторские услуги.

Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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