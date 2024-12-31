Расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок

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Министр финансов приказом от 24 декабря 2024 года утвердил перечень международных деловых операций, по которым предоставляется отчетность по мониторингу сделок, сообщает Zakon.kz.

В Перечень вошли международные деловые операции, связанные с: нефтью и нефтепродуктами (нефть сырая, газовый конденсат, легкие дистилляты (бензин), тяжелые дистилляты (газойли и мазут);

нефтяными газами (сжиженный и природный газ);

углем каменным, брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученными из каменного угля;

лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата;

водородом, газами инертными и прочими неметаллами;

углеводородами циклическими;

полимерами этилена в первичных формах;

полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах;

серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной;

цветными металлами (медь, свинец, цинк, алюминий необработанный, проволока алюминиевая, тантал и изделия из него, включая отходы и лом, магний и изделия из него, включая отходы и лом, титан и изделия из него, включая отходы и лом);

прочими недрагоценными металлами (бериллий, хром, гафний, рений, таллий, кадмий, германий, ванадий, галлий, индий и ниобий (колумбий) и изделиями из них, включая отходы и лом;

черными металлами (черные металлы, ферросплавы, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, прокат плоский из коррозионностойкой стали);

драгоценными металлами (золото и серебро);

рудами и концентратами (железные, марганцевые, хромовые, свинцовые, цинковые, медные, руды и концентраты драгоценных металлов, редкоземельными металлами);

продуктами неорганической химии (искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия, оксиды и гидроксиды хрома, элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты);

пшеницей и меслином;

хлопком (волокно хлопковое);

сахаром, рисом, ячменем;

мукой пшеничной или пшенично-ржаной;

семенами (льна, подсолнечника);

маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава;

фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным;

удобрениями минеральными или химическими, содержащими два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрениями прочими; товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг;

коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;

соединением скандия. Помимо этого в перечень вошли иные международные деловые операции: займы (выданные/полученные);

строительные работы;

монтаж оборудования;

маркетинговые услуги;

экспедиторские услуги. Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.

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