Расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок
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Министр финансов приказом от 24 декабря 2024 года утвердил перечень международных деловых операций, по которым предоставляется отчетность по мониторингу сделок, сообщает Zakon.kz.
В Перечень вошли международные деловые операции, связанные с:
- нефтью и нефтепродуктами (нефть сырая, газовый конденсат, легкие дистилляты (бензин), тяжелые дистилляты (газойли и мазут);
- нефтяными газами (сжиженный и природный газ);
- углем каменным, брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученными из каменного угля;
- лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата;
- водородом, газами инертными и прочими неметаллами;
- углеводородами циклическими;
- полимерами этилена в первичных формах;
- полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
- серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной;
- цветными металлами (медь, свинец, цинк, алюминий необработанный, проволока алюминиевая, тантал и изделия из него, включая отходы и лом, магний и изделия из него, включая отходы и лом, титан и изделия из него, включая отходы и лом);
- прочими недрагоценными металлами (бериллий, хром, гафний, рений, таллий, кадмий, германий, ванадий, галлий, индий и ниобий (колумбий) и изделиями из них, включая отходы и лом;
- черными металлами (черные металлы, ферросплавы, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, прокат плоский из коррозионностойкой стали);
- драгоценными металлами (золото и серебро);
- рудами и концентратами (железные, марганцевые, хромовые, свинцовые, цинковые, медные, руды и концентраты драгоценных металлов, редкоземельными металлами);
- продуктами неорганической химии (искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия, оксиды и гидроксиды хрома, элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты);
- пшеницей и меслином;
- хлопком (волокно хлопковое);
- сахаром, рисом, ячменем;
- мукой пшеничной или пшенично-ржаной;
- семенами (льна, подсолнечника);
- маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава;
- фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным;
- удобрениями минеральными или химическими, содержащими два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрениями прочими; товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг;
- коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
- соединением скандия.
Помимо этого в перечень вошли иные международные деловые операции:
- займы (выданные/полученные);
- строительные работы;
- монтаж оборудования;
- маркетинговые услуги;
- экспедиторские услуги.
Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.
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