Кто из крупных налогоплательщиков подлежит мониторингу в 2025 году

Министр финансов приказом от 4 декабря 2024 года утвердил Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Мониторингу крупных налогоплательщиков подлежат налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, при одновременном соответствии условиям, определенным статьей 130 Налогового кодекса.

Всего в перечне 356 крупных налогоплательщиков. Среди них, в частности:

АО "Народный Банк Казахстана";

АО "Национальная компания "КазМунайГаз";

ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ";

АО "Единый накопительный пенсионный фонд";

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";

АО "Kaspi Bank";

ТОО "Казцинк";

ТОО "Корпорация Казахмыс";

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

АО "Евразийский банк";

АО "Банк ЦентрКредит";

ТОО "Magnum Cash&Carry";

АО "Эйр Астана";

АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол";

АО "Technodom Operator" ("Технодом Оператор");

АО "Казахтелеком" и др.

Полный перечень смотрите по ссылке.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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