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Право

Изменились правила проведения инвентаризации в казахстанских госучреждениях

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:47 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 24 декабря 2024 года внес поправки в Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

В Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях внесены изменения и уточнения по срокам проведения инвентаризации.

Государственные учреждения проводят инвентаризации в следующие сроки:

  • машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, нематериальных и прочих долгосрочных активов — один раз в год на 15 октября;
  • зданий, сооружений, передаточных устройств и других недвижимых объектов активов (земельные участки, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без ущерба их назначению) — один раз в год на 15 октября;
  • библиотечных фондов — один раз в пять лет на 1 сентября;
  • рабочего и продуктивного скота, молодняка животных и животных на откорме, птиц, кроликов, пушных зверей, семей пчел, а также подопытных животных — ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • незавершенного строительства — один раз в год на 15 декабря;
  • материалов для учебных, научных и других целей, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, медикаментов и перевязочных средств, топлива, горючих и смазочных материалов, кормов и фуража, тары, материалов в пути, запасных частей к машинам и оборудованию, прочих материалов, спецодежды и других предметов индивидуального пользования — один раз в год на 15 октября;
  • продуктов питания и спирта — ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки в производственных (учебных) мастерских и подсобных (учебных) сельских хозяйствах, незаконченных научно-исследовательских работ, выполняемых по договорам с организациями — один раз в год на 15 декабря;
  • драгоценных металлов и драгоценных камней — два раза в год на 31 декабря и на 30 июня;
  • денег, денежных документов, ценностей и бланков строгой отчетности — ежемесячно по состоянию на последний день каждого месяца;
  • движение на счетах учета денежных средств и их эквивалентов производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерской службы государственного учреждения, с данными по формам отчетов территориальных подразделениях Казначейства и выписок обслуживающих банков второго уровня — ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • расчетов по платежам в бюджет, по обязательным социальным отчислениям, по пенсионным взносам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", с депонентами — ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • расчетов с разными дебиторами и кредиторами — один раз в год на 31 декабря;
  • остальных статей баланса — один раз в год на 31 декабря;
  • имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства по отдельным основаниям, предусмотренным статьей 210 закона от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", подтвержденное данными Реестра государственного имущества — два раза в год на 31 декабря и на 30 июня.

Кроме того, Правила приведены в соответствие с нормами закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" в отношении полномочий руководителей аппаратов центральных государственных органов, к которым в том числе относится организация материально-технического, организационно-правового и финансового обеспечения деятельности государственного органа, его ведомств и их территориальных подразделений. В связи с чем, по тексту Правил внесены дополнения в части указания государственных учреждениях, в которых введена должность руководителя аппарата — руководителя аппарата.

Также в новой редакции изложены отдельные формы первичных документов, заполняемых при инвентаризации: акт контрольной проверки инвентаризации ценностей, книга учета контрольных проверок инвентаризаций, ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, инвентаризационная опись и др.

Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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