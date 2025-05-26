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Право

В Казахстане увеличили коэффициенты для расчета стоимости антикоррупционной экспертизы НПА

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 08:57 Фото: pexels
Министр юстиции РК приказом от 14 мая 2025 года утвердил в новой редакции Критерии оценки стоимости услуг по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Документом установлены новые коэффициенты для расчета стоимости проведения экспертизы в зависимости от количества страниц НПА:

  • 1-10 страниц – коэффициент равен 33;
  • 11-50 страниц – коэффициент 37;
  • 51 и более страниц – коэффициент 40.

Кроме того:

  • при выявлении несущественных факторов коррупционных рисков за каждое замечание добавляется коэффициент 19.
  • при выявлении существенных факторов коррупционных рисков за каждое замечание добавляется коэффициент 64.

Как и ранее, средняя стоимость научной антикоррупционной экспертизы по проекту нормативного правового акта составляет 55 000 тенге.

Стоимость оказанных услуг исчисляется путем:

  • сложения полученных коэффициентов;
  • умножения суммы коэффициентов на сумму Х, которая является средней стоимостью научной антикоррупционной экспертизы;
  • деления полученной стоимости на 100.

Указывается, что стоимость оказанных услуг снижается при выявлении дополнительных факторов коррупциогенных рисков при дальнейшем рассмотрении проекта нормативного правового акта Министерством юстиции.

Коэффициент за каждый дополнительно выявленный коррупциогенный риск будет снижен на 5 баллов.

Несущественные факторы коррупционных рисков определены Методическими рекомендациями по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Добавлена новая норма, согласно которой при назначении для проведения научной антикоррупционной экспертизы проекта НПА двух и более экспертов сумма, оплачиваемая за количество страниц, делится между ними поровну.

По замечаниям, выявленным при проведении научной антикоррупционной экспертизы двумя или более экспертами, оплата производится экспертам, выявившим данные замечания.

Также уточняется, что одно и то же по содержанию замечание, данное несколькими экспертами, учитывается как одно замечание и итоговая сумма выявленного существенного/несущественного фактора коррупционного риска делится между экспертами поровну.

Приказ вступил в силу с 14 мая 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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