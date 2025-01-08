Правила проведения правового мониторинга НПА обновили в Казахстане
В правилах говорится, что правовой мониторинг проводится с целью выявления в принятых нормативных правовых актах противоречий законодательству РК, дублирований, пробелов, неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм права и выработки предложений по их совершенствованию путем прогнозирования, анализа, оценки эффективности реализации принятых нормативных правовых актов.
Указывается, что при этом правовой мониторинг должен быть направлен на оценку эффективности действующего нормативного регулирования в целом.
Правовому мониторингу подлежат:
- конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы;
- нормативные правовые указы президента;
- нормативные правовые постановления правительства;
- нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии, Национального банка РК и иных центральных государственных органов, нормативные правовые приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов РК, нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов РК;
- нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.
Правовой мониторинг не проводится по следующим нормативным правовым актам:
- нормативные правовые акты, утратившие силу в установленном законом порядке;
- нормативные правовые акты о внесении изменений и дополнений;
- нормативные правовые акты о признании нормативных правовых актов утратившими силу;
- нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц;
- нормативные постановления Конституционного суда, Верховного суда;
- нормативные правовые акты об утверждении республиканского бюджета, гарантированном трансферте из Национального фонда РК, объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, а также нормативные правовые акты о внесении изменений и (или) дополнений в них;
- нормативные правовые акты о ратификации и денонсации международных договоров;
- нормативные правовые акты об амнистии;
- нормативные правовые акты органов местного государственного управления по вопросам административно-территориального устройства.
Также указывается, что правовой мониторинг по нормативным правовым актам, содержащим государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а также нормативным правовым актам, имеющим пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", проводится в соответствии с внутренним порядком государственного органа.
Мониторинг указов президента ведется на постоянной основе государственными органами, являющимися их разработчиками.
При проведении правового мониторинга государственные органы могут привлекать общественные и научные организации, граждан в порядке, установленном законодательством РК.
Координацию деятельности государственных органов по правовому мониторингу осуществляют органы юстиции.
Расширен перечень источников информации, которые используются при проведении правового мониторинга:
- информация, содержащаяся в ежегодных посланиях президента, ежегодных посланиях Конституционного суда о состоянии конституционной законности в стране, иных актах в области системы государственного планирования;
- правовые позиции, изложенные в нормативных постановлениях Конституционного суда;
- нормативные постановления Верховного суда;
- результаты анализа, обобщений судебной практики;
- акты прокурорского надзора относительно практики применения НПА;
- результаты государственного аудита (аудиторское заключение органов государственного аудита и финансового контроля);
- обзоры практики применения НПА, подготовленные государственными органами;
- результаты анализа эффективности законодательства, проведенного уполномоченной организацией, определяемой правительством;
- результаты анализа и обобщений обращений граждан, юридических лиц в государственные органы;
- статистические данные по правоприменительной практике;
- заключения научных экспертиз нормативных правовых актов;
- рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;
- результаты ежегодных и специальных докладов о деятельности Уполномоченного по правам человека в РК, а также консолидированные доклады участников национального превентивного механизма;
- результаты анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением административных процедур государственных органов;
- результаты анализа по вопросам совершенствования процессов в сфере оказания государственных услуг;
- результаты анализа регуляторного воздействия;
- предложения НПП "Атамекен", объединений субъектов частного предпринимательства, а также экспертных советов по совершенствованию действующего законодательства РК, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства;
- экспертные заключения НПП "Атамекен" и экспертных советов;
- заключения (рекомендации) общественного мониторинга применения норм законодательства, проводимого общественными советами, а также некоммерческими организациями, гражданами по поручению общественных советов;
- результаты общественного мониторинга НПА;
- результаты социологических исследований по вопросам правоприменения НПА;
- аналитические, консалтинговые, социологические и иные исследования государственных органов и местных исполнительных органов, их подведомственных организаций, субъектов квазигосударственного сектора, проводимые в РК, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, а также исследования, проведенные совместно с международными организациями, публикуемые на платформе информационно-правовой системы "Әділет";
- аналитические материалы по совершенствованию законодательства;
- материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, а также представляемые неправительственными организациями;
- информация, содержащаяся в СМИ и на интернет-ресурсах в общедоступных сетях телекоммуникаций, в том числе социальных сетях.
Некоторые главы правил будут действовать до 15 февраля 2025 года. В частности, это:
- Глава 2. Утверждение графика проведения правового мониторинга центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли
- Глава 3. Проведение правового мониторинга центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли
- Глава 4. Итоги правового мониторинга отрасли (подотрасли) законодательства, проведенного центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли
- Глава 6. Порядок проведения правового мониторинга органами местного государственного управления
- Глава 7. Итоговая информация по результатам правового мониторинга
Правилами установлено, что для обеспечения полноты проведения правового мониторинга государственные органы два раза в год направляют в органы юстиции перечни принятых актов центральных государственных органов и органов местного государственного управления по итогам первого полугодия (до 10 июля текущего года) и года (до 10 января года, следующего за отчетным), по установленной форме, за исключением правовых актов по кадровым и хозяйственным вопросам.
Органы юстиции запрашивают соответствующие акты для решения вопроса о необходимости их государственной регистрации.
В случае выявления в НПА, входящих в компетенцию государственных органов, разработчиком которых они не являются, противоречащих законодательству РК, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, государственные органы уведомляют о выявленных фактах госорган, принявший данный НПА, либо являющийся его разработчиком, либо к компетенции которого относится данный вопрос.
Принятыми мерами по результатам проведенного правового мониторинга являются:
- по законодательным актам РК – разработка Консультативного документа регуляторной политики, включение соответствующих законопроектов в План законопроектных работ, внесение законопроекта в Мажилис Парламента Республики Казахстан либо внесение поправок в другие законопроекты;
- по постановлениям правительства – внесение проекта постановления правительства в Аппарат правительства;
- по актам центральных государственных органов, органов местного государственного управления – внесение НПА на государственную регистрацию в органы юстиции;
- по НПА, не подлежащим государственной регистрации в органах юстиции – внесение в них изменений и (или) дополнений или признание их утратившими силу.
Органы юстиции совместно с государственными органами не менее одного раза в год рассматривают на Координационном совете юридических служб государственных органов при министерстве юстиции результаты правового мониторинга с целью выработки рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
Кроме того, в Казахстане допускается проводить альтернативный правовой мониторинг.
Уполномоченной организацией, определенной правительством РК, проводится анализ эффективности законодательства.
Результаты проведенного анализа эффективности законодательства используются госорганами при проведении правового мониторинга.
В случае несогласия с результатами проведенного анализа эффективности законодательства государственный орган в течение 30 рабочих дней после получения результатов анализа направляет в уполномоченную организацию письменное мотивированное и аргументированное обоснование причин несогласия с соответствующими результатами.
Общественный мониторинг нормативных правовых актов может проводиться целевыми группами.
Результаты общественного мониторинга могут направляться в министерство юстиции и иным заинтересованным госорганам, осуществляющим руководство в соответствующих сферах общественных отношений.
Они подлежат обязательному рассмотрению соответствующим госорганом, который в течение 30 рабочих дней должен дать мотивированный ответ.
Результаты общественного мониторинга используются уполномоченными госорганами при проведении правового мониторинга.
Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.