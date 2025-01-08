Правила проведения правового мониторинга НПА обновили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 31 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения правового мониторинга, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что правовой мониторинг проводится с целью выявления в принятых нормативных правовых актах противоречий законодательству РК, дублирований, пробелов, неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм права и выработки предложений по их совершенствованию путем прогнозирования, анализа, оценки эффективности реализации принятых нормативных правовых актов.

Указывается, что при этом правовой мониторинг должен быть направлен на оценку эффективности действующего нормативного регулирования в целом.

Правовому мониторингу подлежат:

конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы;

нормативные правовые указы президента;

нормативные правовые постановления правительства;

нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии, Национального банка РК и иных центральных государственных органов, нормативные правовые приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов РК, нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов РК;

нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.

Правовой мониторинг не проводится по следующим нормативным правовым актам:

нормативные правовые акты, утратившие силу в установленном законом порядке;

нормативные правовые акты о внесении изменений и дополнений;

нормативные правовые акты о признании нормативных правовых актов утратившими силу;

нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц;

нормативные постановления Конституционного суда, Верховного суда;

нормативные правовые акты об утверждении республиканского бюджета, гарантированном трансферте из Национального фонда РК, объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, а также нормативные правовые акты о внесении изменений и (или) дополнений в них;

нормативные правовые акты о ратификации и денонсации международных договоров;

нормативные правовые акты об амнистии;

нормативные правовые акты органов местного государственного управления по вопросам административно-территориального устройства.

Также указывается, что правовой мониторинг по нормативным правовым актам, содержащим государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а также нормативным правовым актам, имеющим пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", проводится в соответствии с внутренним порядком государственного органа.

Мониторинг указов президента ведется на постоянной основе государственными органами, являющимися их разработчиками.

При проведении правового мониторинга государственные органы могут привлекать общественные и научные организации, граждан в порядке, установленном законодательством РК.

Координацию деятельности государственных органов по правовому мониторингу осуществляют органы юстиции.

Расширен перечень источников информации, которые используются при проведении правового мониторинга:

информация, содержащаяся в ежегодных посланиях президента, ежегодных посланиях Конституционного суда о состоянии конституционной законности в стране, иных актах в области системы государственного планирования;

правовые позиции, изложенные в нормативных постановлениях Конституционного суда;

нормативные постановления Верховного суда;

результаты анализа, обобщений судебной практики;

акты прокурорского надзора относительно практики применения НПА;

результаты государственного аудита (аудиторское заключение органов государственного аудита и финансового контроля);

обзоры практики применения НПА, подготовленные государственными органами;

результаты анализа эффективности законодательства, проведенного уполномоченной организацией, определяемой правительством;

результаты анализа и обобщений обращений граждан, юридических лиц в государственные органы;

статистические данные по правоприменительной практике;

заключения научных экспертиз нормативных правовых актов;

рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;

результаты ежегодных и специальных докладов о деятельности Уполномоченного по правам человека в РК, а также консолидированные доклады участников национального превентивного механизма;

результаты анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением административных процедур государственных органов;

результаты анализа по вопросам совершенствования процессов в сфере оказания государственных услуг;

результаты анализа регуляторного воздействия;

предложения НПП "Атамекен", объединений субъектов частного предпринимательства, а также экспертных советов по совершенствованию действующего законодательства РК, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства;

экспертные заключения НПП "Атамекен" и экспертных советов;

заключения (рекомендации) общественного мониторинга применения норм законодательства, проводимого общественными советами, а также некоммерческими организациями, гражданами по поручению общественных советов;

результаты общественного мониторинга НПА;

результаты социологических исследований по вопросам правоприменения НПА;

аналитические, консалтинговые, социологические и иные исследования государственных органов и местных исполнительных органов, их подведомственных организаций, субъектов квазигосударственного сектора, проводимые в РК, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, а также исследования, проведенные совместно с международными организациями, публикуемые на платформе информационно-правовой системы "Әділет";

аналитические материалы по совершенствованию законодательства;

материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, а также представляемые неправительственными организациями;

информация, содержащаяся в СМИ и на интернет-ресурсах в общедоступных сетях телекоммуникаций, в том числе социальных сетях.

Некоторые главы правил будут действовать до 15 февраля 2025 года. В частности, это:

Глава 2. Утверждение графика проведения правового мониторинга центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли

Глава 3. Проведение правового мониторинга центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли

Глава 4. Итоги правового мониторинга отрасли (подотрасли) законодательства, проведенного центральными государственными органами, формирующими политику в определенной отрасли

Глава 6. Порядок проведения правового мониторинга органами местного государственного управления

Глава 7. Итоговая информация по результатам правового мониторинга

Правилами установлено, что для обеспечения полноты проведения правового мониторинга государственные органы два раза в год направляют в органы юстиции перечни принятых актов центральных государственных органов и органов местного государственного управления по итогам первого полугодия (до 10 июля текущего года) и года (до 10 января года, следующего за отчетным), по установленной форме, за исключением правовых актов по кадровым и хозяйственным вопросам.

Органы юстиции запрашивают соответствующие акты для решения вопроса о необходимости их государственной регистрации.

В случае выявления в НПА, входящих в компетенцию государственных органов, разработчиком которых они не являются, противоречащих законодательству РК, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, государственные органы уведомляют о выявленных фактах госорган, принявший данный НПА, либо являющийся его разработчиком, либо к компетенции которого относится данный вопрос.

Принятыми мерами по результатам проведенного правового мониторинга являются:

по законодательным актам РК – разработка Консультативного документа регуляторной политики, включение соответствующих законопроектов в План законопроектных работ, внесение законопроекта в Мажилис Парламента Республики Казахстан либо внесение поправок в другие законопроекты;

по постановлениям правительства – внесение проекта постановления правительства в Аппарат правительства;

по актам центральных государственных органов, органов местного государственного управления – внесение НПА на государственную регистрацию в органы юстиции;

по НПА, не подлежащим государственной регистрации в органах юстиции – внесение в них изменений и (или) дополнений или признание их утратившими силу.

Органы юстиции совместно с государственными органами не менее одного раза в год рассматривают на Координационном совете юридических служб государственных органов при министерстве юстиции результаты правового мониторинга с целью выработки рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Кроме того, в Казахстане допускается проводить альтернативный правовой мониторинг.

Уполномоченной организацией, определенной правительством РК, проводится анализ эффективности законодательства.

Результаты проведенного анализа эффективности законодательства используются госорганами при проведении правового мониторинга.

В случае несогласия с результатами проведенного анализа эффективности законодательства государственный орган в течение 30 рабочих дней после получения результатов анализа направляет в уполномоченную организацию письменное мотивированное и аргументированное обоснование причин несогласия с соответствующими результатами.

Общественный мониторинг нормативных правовых актов может проводиться целевыми группами.

Результаты общественного мониторинга могут направляться в министерство юстиции и иным заинтересованным госорганам, осуществляющим руководство в соответствующих сферах общественных отношений.

Они подлежат обязательному рассмотрению соответствующим госорганом, который в течение 30 рабочих дней должен дать мотивированный ответ.

Результаты общественного мониторинга используются уполномоченными госорганами при проведении правового мониторинга.

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.