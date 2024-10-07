Минфин обновил правила камерального контроля

Министр финансов приказом от 30 сентября 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита.

Камеральный контроль проводится территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа на постоянной основе в соответствии с подпунктом 3) статьи 14 закона и со статьей 23 закона "О государственных закупках" без посещения объекта государственного аудита путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов государственного аудита, а также по результатам применения системы управления рисками.

Выявление нарушений в ходе проведения камерального контроля осуществляется в соответствии с перечнем профилей рисков камерального контроля. В новой редакции данный перечень сокращен с 36 до 26.

Как и ранее, камеральный контроль процедур государственных закупок проводится до заключения договоров о государственных закупках.

При установлении нарушений после заключения договоров о государственных закупках проводится государственный аудит. Ранее в документе речь шла об электронном аудите.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля территориальное подразделение оформляет и направляет объектам государственного аудита уведомление об устранении нарушений с их описанием, которое автоматически регистрируется на веб-портале.

Уведомление направляется объекту государственного аудита посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений. Оно должно быть исполнено в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не привлекут к административной ответственности.

Информация об исполнении уведомления (при необходимости с приложением подтверждающих документов) представляется объектом государственного аудита посредством веб-портала в территориальное подразделение, направившее уведомление.

Подтверждение исполнения уведомления осуществляется посредством веб-портала территориальными подразделениями ведомства не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации от объекта государственного аудита по исполнению уведомления.

Камеральный контроль на своевременность и полноту размещения годового плана государственных закупок проводится по истечении 10 рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Камеральный контроль предварительного годового плана государственных закупок проводится по истечении десяти рабочих дней со дня вынесения положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии до утверждения (уточнения) соответствующего бюджета.

Камеральный контроль государственных закупок способом запроса ценовых предложений проводится со дня размещения на веб-портале сведений о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений до заключения договора о государственных закупках.

Камеральный контроль государственных закупок способами из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках проводится не позднее трех рабочих дней со дня направления проекта договора о государственной закупке на подписание потенциальному поставщику.

Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:

первое направление:

со дня объявления конкурса (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);



если предварительное обсуждение проекта конкурсной документации не осуществляется – в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса;

второе направление – в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации.

Завершением камерального контроля на веб-портале признается отметка исполнителя и первого руководителя территориального подразделения ведомства или лица, исполняющего его обязанности об отсутствии нарушений по результатам проведенного камерального контроля.

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, подписывается первым руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, исполняющим его обязанности.

Контроль за исполнением уведомления осуществляется руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, исполняющим его обязанности, с отметкой об исполнении уведомления на веб-портале.

Контроль качества камерального контроля

Ведомство уполномоченного органа осуществляет контроль качества камерального контроля на основе системы управления рисками в течение трех рабочих дней.

При проведении контроля качества срок исполнения уведомления приостанавливается до его завершения.

По результатам проведенного контроля качества ведомство выносит заключение контроля качества, которое автоматически регистрируется и направляется в адрес территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.

Территориальное подразделение ведомства в соответствии с заключением контроля качества в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения:

отменяет уведомление;

направляет уведомление в соответствии с заключением контроля качества;

вносит изменения (дополнения) в уведомление.

При отсутствии вынесенного заключения контроля качества ведомством уполномоченного органа в срок, предусмотренный настоящим пунктом, принятые решения по результатам камерального контроля территориальным подразделением ведомства признаются пройденными контроль качества.

При несогласии с решением ведомства уполномоченного органа и (или) решением территориального подразделения, потенциальный поставщик, подает жалобу на действие (бездействия) территориального подразделения или ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и его должностных лиц, либо обращается в суд.

Объект государственного аудита подает возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в Апелляционную комиссию посредством общедоступных информационных систем, в том числе посредством веб-портала, либо обращается в суд.

Приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита

Неисполнение в установленный срок уведомления влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита.

Действие настоящего пункта приостанавливается на период рассмотрения возражений к уведомлениям об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Мера реагирования, предусмотренная настоящим пунктом, не применяется в случаях, когда нарушения невозможно устранить.

Приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита, применяется на все расходные операции объектов государственного аудита, за исключением расходных операций, предусмотренных пунктом 2 статьи 32 закона. (При этом отметим, что в новом законе "О государственных закупках" всего 29 статей).

Распоряжение о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита формируется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения письма, при подтверждении фактов неисполнения уведомления в установленный срок.

Распоряжение направляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на бумажном носителе или в электронном виде посредством передачи по информационно-коммуникационной сети в течение трех рабочих дней со дня его формирования.

Распоряжение подлежит исполнению центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Распоряжение отменяется ведомством уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам, путем направления документа об отмене распоряжения в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Документ об отмене распоряжения содержит: наименование и БИН ведомства уполномоченного органа, наименование и ИИН/БИН и банковские реквизиты объекта государственного аудита, номер и дату распоряжения, номер кода и счетов объекта государственного аудита, по которым необходимо возобновить расходные операции, подпись руководителя ведомства уполномоченного органа либо лица, его замещающего, заверенную печатью.

Учет и отчетность

Сведения и материалы камерального контроля о рассмотрении возражений в целях ведения учета и отчетности, а также для применения системы управления рисками обобщаются на веб-портале автоматически.

Результаты камерального контроля размещаются на веб-портале автоматически.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.