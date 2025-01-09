Правила аккредитации для иностранных СМИ обновили в Казахстане

И. о. министра иностранных дел приказом от 20 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов, сообщает Zakon.kz.

Аккредитация представительства иностранного СМИ проводится сроком на 5 лет.

Правилами установлено, что для аккредитации представительства иностранного СМИ в Министерство иностранных дел нужно представить нарочно либо через официальный электронный адрес Министерства accreditation@mfa.kz следующие документы:

подписанное ходатайство в произвольной форме об аккредитации представительства иностранного СМИ с предоставлением документов, подтверждающих полномочия заявителя;

учредительные документы (договор) и (или) устав иностранного СМИ (при наличии);

документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства и подтверждающие регистрацию иностранного СМИ;

сведения об иностранном СМИ с указанием полного наименования иностранного СМИ, истории деятельности, юридического адреса, контактных данных.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии легализации, если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным РК.

Документы, составленные на иностранном языке, сопровождаются их надлежащим образом заверенным переводом на государственный и (или) русский языки.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия министерство в течение трех рабочих дней со дня предоставления документов возвращает их заявителю без рассмотрения.

Министерство в течение двух месяцев со дня получения документов рассматривает их и письменно уведомляет заявителя:

об аккредитации представительства иностранного СМИ;

об отказе в аккредитации с обоснованием причин принятия такого решения.

При этом указывается, что срок рассмотрения документов продлевается мотивированным решением руководителя министерства или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного их рассмотрения, о чем заявитель извещается в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

В аккредитации представительства иностранного СМИ откажут в случае:

установления факта предоставления заявителем недостоверных сведений (документов) при обращении за аккредитацией;

вступления в законную силу решения суда РК о приостановлении или прекращении выпуска иностранного СМИ, либо распространения продукции иностранного СМИ на территории РК;

нарушения иностранным СМИ законодательства РК.

Аккредитацию представительства иностранного СМИ приостановят в случае:

вступления в законную силу решения суда РК о приостановлении выпуска иностранного СМИ, либо распространения продукции иностранного СМИ на территории РК на срок и на условиях, указанных в таком решении суда РК;

непредоставления в Министерство информации;

нарушения представительством иностранного СМИ законодательства РК.

Отзыв аккредитации представительства иностранного СМИ осуществляется в случае:

вступления в законную силу решения суда РК о прекращении выпуска иностранного СМИ, либо распространения продукции иностранного СМИ на территории РК;

вступления в законную силу постановлений суда РК или уполномоченных органов (должностных лиц) РК за нарушение законодательства РК;

нарушения представительством иностранного СМИ законодательства РК в течение одного года после приостановления аккредитации.

Министерство письменно уведомляет представительство о приостановлении или отзыве его аккредитации не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

Как проходит аккредитация журналиста иностранного СМИ

Аккредитация журналиста иностранного СМИ проводится министерством на постоянной или временной основе независимо от гражданства и постоянного места жительства журналиста иностранного СМИ.

Аккредитация журналиста иностранного СМИ осуществляется на срок:

для постоянной аккредитации – до одного года, но не более чем на срок аккредитации представительства иностранного СМИ;

для временной аккредитации – на срок, указанный в ходатайстве иностранного СМИ, но не более чем три месяца.

Для постоянной аккредитации журналист иностранного СМИ представляет в министерство нарочно либо через официальный электронный адрес:

подписанное ходатайство в произвольной форме о постоянной аккредитации журналиста иностранного СМИ;

документ, подтверждающий полномочия заявителя, а при обращении журналиста иностранного СМИ – документ, подтверждающий трудовые или иные договорные отношения с иностранным СМИ;

заполненную аккредитационную форму по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

фотографию размером 3х4 сантиметра в электронном формате;

копию заграничного паспорта (для иностранца), удостоверения лица без гражданства (для лица без гражданства) или документа, удостоверяющего личность (для гражданина РК);

копию уведомления министерства об аккредитации представительства иностранного СМИ в РК;

материалы (публикации, статьи) журналиста иностранного СМИ, связанные с РК и опубликованные представительством иностранного СМИ за последние шесть месяцев до даты подачи ходатайства (для журналистов иностранных СМИ, имевших постоянную аккредитацию в данный период).

Аккредитация журналиста иностранного СМИ приостанавливается в случае:

вступления в законную силу решения суда РК о приостановлении выпуска иностранного СМИ, либо распространения продукции иностранного СМИ на территории РК на срок и на условиях, указанных в решении суда;

непредоставления в министерство информации;

нарушения журналистом иностранного СМИ законодательства РК;

решения министерства о приостановлении аккредитации представительства иностранного СМИ, являющегося работодателем журналиста иностранного СМИ, на срок и на условиях, указанных в таком решении министерства (для постоянной аккредитации).

Отзыв аккредитации журналиста иностранного СМИ осуществляется в случае:

вступления в законную силу решения суда РК о прекращении выпуска иностранного СМИ, либо распространения продукции иностранного СМИ на территории РК;

вступления в законную силу постановлений суда РК или административных актов уполномоченных органов РК за нарушение законодательства РК;

решения министерства об отзыве аккредитации представительства иностранного СМИ, являющегося журналисту иностранного СМИ работодателем;

прекращения трудовых или иных договорных отношений между иностранным СМИ и его журналистом;

нарушения журналистом иностранного СМИ законодательства РК в течение одного года после приостановления аккредитации;

подачи заявления о досрочном прекращении аккредитации журналиста иностранного СМИ;

отсутствия в течение шести месяцев публикации материалов, подтверждающих осуществление журналистом иностранного СМИ журналистской деятельности на территории РК (для постоянной аккредитации);

вступления в законную силу приговора суда РК о привлечении журналиста иностранного СМИ к уголовной ответственности;

несоблюдения статей 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного законом "О ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах";

прекращения деятельности иностранного СМИ, чье представительство аккредитовано в РК, при поступлении данной информации в министерство;

поступления информации государственных органов РК о несоответствии деятельности журналиста иностранного СМИ официально заявленной цели.

Также правилами установлен порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ, включенных в состав иностранных делегаций.

В частности, говорится, что порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ, включенных в состав иностранных делегаций для освещения международных мероприятий РК на высшем и высоком уровнях, осуществляется министерством на основании обращения (вербальная нота или письмо) иностранного государства (международной организации), поступившего нарочно либо через официальный электронный адрес.

К обращению прикладываются:

заполненная форма для аккредитации СМИ;

фотография размером 3х4 сантиметра в электронном формате;

копия заграничного паспорта (для иностранца), удостоверения лица без гражданства (для лица без гражданства) или документа, удостоверяющего личность (для гражданина РК).

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и письменно уведомляет иностранное государство (международную организацию) об аккредитации журналиста иностранного СМИ либо об отказе в аккредитации.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.

Мы сообщали, что с августа 2024 года в Казахстане действуют новые правила аккредитации журналистов.

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