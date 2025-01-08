Соглашение о функционировании группы Французского агентства развития: Токаев подписал указ
Соответствующий указ сегодня, 8 января 2025 года, опубликовала пресс-служба Акорды.
Примечательно, что для Французского агентства развития (ФАР) в Казахстане предусматриваются правовые, налоговые и финансовые условия.
23 октября 2024 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров уточнил, что группа ФАР вправе предоставлять средства в евро, долларах США или другой валюте и любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом, а также консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам.
Она обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности в Казахстане, и может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, за исключением земель, запрещенных к нахождению в частной собственности иностранных юридических лиц, а также обращаться в суд.
Группа ФАР и ее представительство не будут иметь статуса банка или какого-либо другого финансового учреждения, поэтому на нее не будут распространяться нормы местного банковского регулирования.