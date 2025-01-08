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Право

Соглашение о функционировании группы Французского агентства развития: Токаев подписал указ

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:10 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 8 января 2025 года, опубликовала пресс-служба Акорды.

Примечательно, что для Французского агентства развития (ФАР) в Казахстане предусматриваются правовые, налоговые и финансовые условия.

23 октября 2024 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров уточнил, что группа ФАР вправе предоставлять средства в евро, долларах США или другой валюте и любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом, а также консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам.

Она обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности в Казахстане, и может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, за исключением земель, запрещенных к нахождению в частной собственности иностранных юридических лиц, а также обращаться в суд.

Группа ФАР и ее представительство не будут иметь статуса банка или какого-либо другого финансового учреждения, поэтому на нее не будут распространяться нормы местного банковского регулирования.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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