Утверждено новое Положение об Ассамблее народа Казахстана

Президент указом от 27 декабря 2024 года утвердил Положение об Ассамблее народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет статус и полномочия Ассамблеи народа Казахстана, а также особенности организации ее взаимодействия с государственными органами и общественными объединениями, порядок участия в разработке и реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений.

Ассамблея народа Казахстана является учреждением без образования юридического лица, образуемым президентом. Ассамблея способствует разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

Функции Ассамблеи:

содействует в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства;

участвует в разработке и реализации мер в сфере межэтнической толерантности и общественного согласия, развития государственного языка и других языков народа Казахстана;

участвует в общественно-политической экспертизе законопроектов по вопросам государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства;

взаимодействует с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями по укреплению общественного согласия и общенационального единства;

осуществляет контроль за рассмотрением государственными органами и должностными лицами решений сессий Ассамблеи и Совета Ассамблеи;

содействует в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства на региональном уровне;

в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь государственным органам, организациям и этнокультурным объединениям;

популяризирует казахстанскую модель общественного согласия и общенационального единства в стране и за рубежом;

осуществляет мониторинг сферы межэтнических отношений, в том числе в области применения государственного языка и других языков народа Казахстана;

вырабатывает рекомендации и реализует практические меры по урегулированию разногласий и споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и участвует в их разрешении;

организует работу по оказанию поддержки казахской диаспоре в зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с исторической Родиной;

осуществляет просветительскую и издательскую деятельность, направленную на укрепление общественного согласия и общенационального единства;

проводит семинары, конференции, а также осуществляет иные мероприятия, обеспечивающие диалог государственных органов и общественных объединений по вопросам общественного согласия и общенационального единства;

в рамках действующего законодательства РК принимает и оказывает благотворительную и спонсорскую помощь;

содействует в развитии благотворительности, медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства; (новая функция)

осуществляет иную деятельность в рамках своей компетенции, не противоречащую законодательству РК.

Президент Республики Казахстан является председателем Ассамблеи. В прежней редакции документа Первому Президенту РК – Елбасы принадлежало пожизненное право возглавлять Ассамблею.

Президент:

образует и реорганизует Ассамблею;

определяет направления деятельности Ассамблеи;

назначает и освобождает от должности руководящих должностных лиц Ассамблеи;

по предложению Совета Ассамблеи назначает пять депутатов Сената Парламента;

созывает Сессию Ассамблеи;

осуществляет иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК.

Высшим руководящим органом Ассамблеи является Сессия Ассамблеи.

Исключительным правом Сессии являются:

выработка концептуальных подходов в определении развития Ассамблеи и внесение их на рассмотрение президента;

заслушивание отчетов членов Ассамблеи.

В период между сессиями руководство Ассамблеей осуществляет Совет Ассамблеи.

К полномочиям Совета относятся:

внесение предложений по пяти кандидатам в депутаты Сената Парламента, назначаемые президентом;

рассмотрение кандидатур в члены Ассамблеи;

внесение предложений президенту о созыве и повестке дня очередной Сессии;

внесение предложений в план работы Аппарата (Секретариата) Ассамблеи;

учреждение общественных наград и утверждение положений о них;

принятие иных решений, не относящихся к исключительной компетенции Сессии.

Рабочим органом ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы является аппарат (секретариат).

Для научного сопровождения деятельности Ассамблеи формируется Научно-экспертный совет.

Для обеспечения реализации государственной политики в области межэтнических отношений, эффективного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в этой сфере и дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе Ассамблея взаимодействует с государственными органами.

Взаимодействие Ассамблеи с этнокультурными общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, аналогичными структурами зарубежных стран, а также международными организациями по укреплению национального единства и сохранению культурно-языкового многообразия Казахстана, межэтнического и межконфессионального согласия и защиты прав этнических групп обеспечивает Секретариат в рамках законодательства РК.

В целях консолидации общества, обеспечения единства и формирования национально-государственной гражданской идентичности, дальнейшего совершенствования казахстанской модели толерантности и общественного согласия, а также для повышения эффективности деятельности Ассамблея участвует в разработке и реализации государственной политики РК в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

Секретариат разрабатывает или участвует в разработке проектов программных документов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений с привлечением Научно-экспертного совета, вносит их для обсуждения на Совет, организует их рассмотрение Сессией, направляет на утверждение президенту.

Помимо этого, Ассамблея разрабатывает Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана.

Разработанная Концепция вносится на рассмотрение председателя Ассамблеи и в случае ее одобрения утверждается им. Председатель Ассамблеи утверждает программные документы Ассамблеи и дает поручения по их реализации.

Ранее Концепцию утверждал президент.

Концепция реализуется через документы Системы государственного планирования.

Указ введен в действие с 27 декабря 2024 года.