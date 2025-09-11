#АЭС в Казахстане
Право

Новое Положение о Нацбанке утвердил Токаев

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:32 Фото: Zakon.kz
Президент указом от 6 сентября 2025 года утвердил в новой редакции Положение о Национальном банке Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, статистическую деятельность, а также в пределах своей компетенции государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства РК.

Национальный банк Казахстана является центральным банком РК и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы РК.

Филиалы Нацбанка открываются по решению Совета директоров, подотчетны ему и осуществляют свою деятельность в пределах полномочий, установленных Нацбанком Казахстана.

В структуру филиала, утверждаемую Советом директоров Национального банка Казахстана, могут входить отделения и другие подразделения, правовой статус и полномочия которых определяются положением о филиале Национального банка Казахстана.

В Положении определены полномочия Нацбанка.

Права:

  • разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, другими физическими и юридическими лицами на территории РК;
  • запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, филиалов банков – нерезидентов РК, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров – нерезидентов РК, филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность в РК, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
  • проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством РК;
  • принимать нормативные и ненормативные правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность Нацбанка Казахстана, а также отношения, связанные с осуществлением деятельности юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законом о Национальном банке, иными законодательными актами РК и актами президента РК;

Обязанности:

  • разрабатывать и проводить денежно-кредитную политику;
  • содействовать обеспечению стабильности финансовой системы;
  • осуществлять статистическую деятельность в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
  • осуществлять внутренний аудит и проверку деятельности подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и организаций Нацбанка, а также акционерных обществ, единственным акционером которых является Нацбанк;
  • иные обязанности, предусмотренные законом о Национальном банке, иными законодательными актами РК и актами президента РК.

Задачи:

  • разработка и проведение денежно-кредитной политики;
  • обеспечение функционирования платежных систем;
  • осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
  • содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
  • осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
  • иные задачи в соответствии с законами РК и актами президента РК.

Установлены функции Нацбанка:

  • разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику;
  • эмитирует государственные эмиссионные ценные бумаги;
  • является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты РК и организует наличное денежное обращение на территории РК;
  • определяет порядок замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты РК при изменении их дизайна (формы);
  • определяет порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Нацбанке Казахстана;
  • обеспечивает организацию и функционирование платежных систем;
  • участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации банкнот, монет и ценностей, создает резервные государственные фонды банкнот, монет и ценностей;
  • осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований к устройству помещений юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;
  • регулирует и осуществляет надзор (оверсайт) за межбанковской системой переводов денег, системой межбанковского клиринга и другими платежными системами, обеспечивающими проведение переводов денег между пользователями в казахстанских тенге;
  • в целях упорядочения платежей и переводов денег устанавливает по согласованию с правительством РК очередность платежей по банковским счетам, осуществляемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, филиалами банков – нерезидентов РК и субъектами предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законами РК;
  • осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в РК;
  • устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которые включают требования к организационно-правовой форме, требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, требования к размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, техническим средствам, оборудованию и работникам юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;
  • определяет порядок организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов РК, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
  • определяет порядок осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, включая организацию автомобильных инкассаторских перевозок, в банках второго уровня, филиалах банков – нерезидентов РК, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
  • совместно с иными уполномоченными государственными органами РК осуществляет регулирование снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;
  • в период введения чрезвычайного положения в целях обеспечения экономической безопасности и стабильности финансовой системы РК в соответствии с актами президента РК вправе вводить специальный режим регулирования, предусматривающий введение особого порядка и условий оказания платежных услуг финансовыми организациями, операторами платежных систем, платежными организациями в том числе регулирование применяемых ими комиссий;
  • обеспечивает управление активами в иностранной валюте и драгоценных металлах;
  • реализует приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;
  • осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством РК, контрольные испытания проб драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
  • осуществляет хранение и испытание драгоценных металлов, за исключением изделий из них, и проб сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, собственниками которых являются финансовые организации, иные лица, имеющие право на осуществление экспортно-импортных операций с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;
  • в случаях, предусмотренных законодательством РК, осуществляет транспортировку, прием, учет, хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям;
  • самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами РК в рамках их компетенции осуществляет регулирование системных рисков и т.д.

Руководство Нацбанком Казахстана осуществляет председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Нацбанк задач и осуществление им своих полномочий.

Председатель Нацбанка назначается на должность президентом РК с согласия Сената Парламента РК сроком на 6 лет и освобождается от должности президентом РК.

Также в Положении определены полномочия председателя, правления, Комитета по денежно-кредитной политике и Совета директоров Нацбанка.

Указ введен в действие с 1 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
