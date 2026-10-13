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Экономика и бизнес

О налоговой нагрузке на микробизнес высказался Жумангарин

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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года рассказал на брифинге в правительстве, как микробизнес в Казахстане может снизить налоговую нагрузку, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что представители микробизнеса жалуются на высокую налоговую нагрузку, которая в некоторых случаях превышает 30% оборота. При этом предприниматели не могут повышать цены на товары и услуги из-за снижения покупательской способности населения.

"Если исходить из текущей ситуации, то, если вы говорите про микробизнес, он, скорее всего, существует в специальном налоговом режиме. В СНР для самозанятых вообще никаких налогов нет. Там платишь 4% за себя – социальные налоги. В СНР на основе упрощенной декларации есть 4% плюс-минус 2% – розничный налог, который уплачивается в зависимости от ставки, которую устанавливают местные маслихаты. Есть еще налоговый режим для фермерских и крестьянских хозяйств, где ставка ИПН – полпроцента", – сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что поэтому надо понимать, о каком микробизнесе идет речь, который платит 30% из своих доходов налогов.

"Значит, микробизнес работает на общеустановленном режиме. Или что-то такое. И тогда основная нагрузка идет, получается, с фонда оплаты труда, что ли? Надо понять. Я не могу представить микробизнес, который бы платил 30%. В целом надо сказать, что в стране созданы все условия в зависимости от вида деятельности для того, чтобы ты выбрал себе удобный режим, который позволил бы тебе оптимизировать свою схему налогообложения. За исключением схемы, когда ты работаешь с корпоративными клиентами или сам являешься корпоративным клиентом – большой бизнес. Но здесь я не вижу поля деятельности для микробизнеса", – продолжил он.

Ранее Серик Жумангарин объяснил причины закрытия ИП в стране.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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