Установлен порядок использования технологий искусственного интеллекта при написании диссертаций

Министр науки и высшего образования РК приказом от 6 января 2025 года внес изменения и дополнения в Правила присуждения степеней, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, предусматривающим использование автором технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации.

Говорится, что использование ИИ допускается при наличии предварительного одобрения со стороны отечественного и зарубежного научных консультантов, и членов этической комиссии ОВПО, в которой выполнена диссертационная работа.

Авторам диссертации, научным консультантам и членам этической комиссии ОВПО необходимо учитывать реальные возможности и последствия использования искусственного интеллекта при подготовке диссертационной работы.

При этом автор должен соблюдать принципы выполнения диссертации, указанные в правилах, этические правила и нормы ОВПО при использовании технологий искусственного интеллекта в диссертационной работе.

Автор диссертации должен информировать об использовании технологии искусственного интеллекта путем ссылки на нее, включая описание того, на каких этапах научного исследования и каким образом автор применил технологию искусственного интеллекта, а также описание способов и методов проверки достоверности полученных таким образом данных или их обработки и интерпретации.

Отсутствие в диссертации сведений об этом свидетельствует о подтверждении автором отсутствия фактов использования технологий искусственного интеллекта в диссертации.

Также говорится, что автор диссертации должен принять необходимые меры для недопущения раскрытия персональных данных без согласия субъекта персональных данных или его законного представителя, конфиденциальной или другой охраняемой законом информации без согласия правообладателя, а также нарушения иных прав и законных интересов третьих лиц.

Указывается, что авторы диссертации придерживаются достоверного, безопасного и этичного использования информации, полученной с помощью технологий искусственного интеллекта.

ОВПО самостоятельно разрабатывают и утверждают правила применения технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертаций с учетом специфики направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием.

Приказ вводится в действие с 25 января 2025 года.