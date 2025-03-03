В Казахстане разработают профессиональный стандарт в области языковой политики
Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства, которым вносится дополнение в Положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в положение добавлен пункт, который наделяет министерство новой функцией:
- разработка и утверждение профессионального стандарта в области языковой политики.
Как поясняется, принятие проекта позволит расширить функции министерства и привести в соответствие с действующим законодательством РК.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане создадут Национальный словарный фонд казахского языка на основе искусственного интеллекта.
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