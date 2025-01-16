Новую воинскую часть Нацгвардии создадут в Жезказгане

МВД РК подготовило постановление правительства "О создании республиканского государственного учреждения "Воинская часть 5575" Национальной гвардии РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 5575" Национальной гвардии Республики Казахстан с дислокацией в городе Жезказган Улытауской области", – говорится в документе.

Финансирование части будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел РК.

Как поясняется, новая воинская часть Национальной гвардии создается для выполнения задач совместно с органами внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативного реагирования на угрозы общественной безопасности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.