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Право

Новую воинскую часть Нацгвардии создадут в Жезказгане

Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
МВД РК подготовило постановление правительства "О создании республиканского государственного учреждения "Воинская часть 5575" Национальной гвардии РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 5575" Национальной гвардии Республики Казахстан с дислокацией в городе Жезказган Улытауской области", – говорится в документе. 

Финансирование части будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел РК.

Как поясняется, новая воинская часть Национальной гвардии создается для выполнения задач совместно с органами внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативного реагирования на угрозы общественной безопасности. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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