Природный резерват "Каспий итбалығы" создадут в Казахстане

Принято постановление правительства РК от 24 октября 2024 года о создании республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (ГПР "Каспий итбалығы") в пределах территориальных вод РК на Каспийском море с нахождением административного здания в городе Актау", – говорится в документе.

Комитету рыбного хозяйства МСХ РК предписано установить на картах и местности границы земель ГПР "Каспий итбалығы".

Кроме того, предоставить ГПР "Каспий итбалығы" в постоянное землепользование земли водного фонда Каспийского моря в пределах Тупкараганского и Бейнеуского районов Мангистауской области общей площадью 108632,31 гектара для создания особо охраняемой природной территории – ГПР "Каспий итбалығы".

Финансирование ГПР "Каспий итбалығы" будет осуществляться из республиканского бюджета за счет и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание особо охраняемых природных территорий.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.