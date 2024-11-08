Природный резерват "Каспий итбалығы" создадут в Казахстане
"Создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (ГПР "Каспий итбалығы") в пределах территориальных вод РК на Каспийском море с нахождением административного здания в городе Актау", – говорится в документе.
Комитету рыбного хозяйства МСХ РК предписано установить на картах и местности границы земель ГПР "Каспий итбалығы".
Кроме того, предоставить ГПР "Каспий итбалығы" в постоянное землепользование земли водного фонда Каспийского моря в пределах Тупкараганского и Бейнеуского районов Мангистауской области общей площадью 108632,31 гектара для создания особо охраняемой природной территории – ГПР "Каспий итбалығы".
Финансирование ГПР "Каспий итбалығы" будет осуществляться из республиканского бюджета за счет и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание особо охраняемых природных территорий.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.