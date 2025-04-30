В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии МВД РК
Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства Казахстана от 25 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Национальной гвардии Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканское государственное учреждение "Воинская часть 5575 Национальной гвардии Республики Казахстан", – говорится в документе.
Воинская часть будет дислоцироваться в городе Жезказгане области Улытау.
Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении учреждения определено Министерство внутренних дел РК.
Финансирование учреждения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, каким культурно-просветительским имуществом обеспечены военнослужащие Нацгвардии МВД РК.
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