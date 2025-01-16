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Право

Минздрав пересмотрит стандарты питания в больницах и школах

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 13:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в стандарты питания в организациях здравоохранения и образования, сообщает Zakon.kz.

Документ учитывает современные международные требования к здоровому питанию, обеспечивающие детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.

По информации Минздрава, основным преимуществом поправок является уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов (овощи и фрукты богаты кальцием, железом, фолиевой кислотой и другими витаминами, которые поддерживают здоровье детей, укрепляют их иммунную систему).

Как отмечают в министерстве, высокий уровень потребления соли и сахара является одним из ведущих факторов развития неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

"Таким образом, принятие данного документа направлено на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в объектах образования", – говорится в обосновании. 

Также в Минздраве отметили, что вводимые меры позволят обеспечить единые подходы к питанию в организациях образования и воспитания, а также предусмотреть формат организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют столовые.

Кроме того, реализация данного документа позволит внедрить механизмы профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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