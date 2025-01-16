Минздрав пересмотрит стандарты питания в больницах и школах
Документ учитывает современные международные требования к здоровому питанию, обеспечивающие детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.
По информации Минздрава, основным преимуществом поправок является уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов (овощи и фрукты богаты кальцием, железом, фолиевой кислотой и другими витаминами, которые поддерживают здоровье детей, укрепляют их иммунную систему).
Как отмечают в министерстве, высокий уровень потребления соли и сахара является одним из ведущих факторов развития неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
"Таким образом, принятие данного документа направлено на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в объектах образования", – говорится в обосновании.
Также в Минздраве отметили, что вводимые меры позволят обеспечить единые подходы к питанию в организациях образования и воспитания, а также предусмотреть формат организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют столовые.
Кроме того, реализация данного документа позволит внедрить механизмы профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 января.