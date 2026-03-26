Изменились стандарты питания в объектах образования

Министр здравоохранения приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в Стандарты питания в организациях здравоохранения и образования

Так, уточняется, что медицинский работник:

осуществляет внедрение и соблюдение принципов рационального питания;

участвует в работе бракеражной комиссии;

ежедневно проводит на пищеблоках перед раздачей органолептическую оценку качества готовых блюд и кулинарных изделий с внесением записей в журнал согласно требованиям Санитарных правил №16;

формирует и подает ответственному лицу за организацию питания список учащихся/воспитанников с особыми диетическими потребностями и осуществляет контроль за обеспечением диетического питания;

организует и проводит обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди учащихся/воспитанников, вовлечение их законных представителей и педагогов в охрану здоровья учащихся/воспитанников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий;

контролирует выход готовых блюд, нормы закладки, химический состав и энергетическую ценность рациона питания в случае внесения изменений в перспективное меню и замены пищевой продукции;

осуществляет еженедельный выборочный контроль за состоянием здоровья персонала пищеблока.

Для формирования у учащихся/воспитанников устойчивых привычек здорового питания в организациях образования проводятся следующие образовательные и воспитательные мероприятия:

организация и поддержка функционирования уголков здоровья, направленных на формирование у учащихся осознанного отношения к здоровому образу жизни, принципам здорового/правильного питания, в том числе к снижению потребления соли, свободных сахаров, отказу от потребления трансжиров;

разработка, вывешивание и распространение наглядных материалов (плакаты, памятки, буклеты) о принципах сбалансированного рациона и его влиянии на здоровье;

проведение классных часов в организациях образования в рамках учебной программы "Уроки безопасности", направленных на развитие осознанного отношения к здоровому питанию среди учащихся/воспитанников, не менее 2 раз в год;

проведение просветительских мероприятий с учащимися/воспитанниками, их законными представителями о правилах поведения во время еды, о влиянии питания на здоровье, о принципах здорового питания в доступной для восприятия форме с использованием визуальных материалов;

организация конкурсов и акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания среди учащихся/воспитанников;

организация Недели здорового питания в целях популяризации и информирования о принципах здорового питания;

обеспечение снижения потребления соли за счет отказа от досаливания пищи в столовых, буфетах (убрать солонки с обеденных столов);

использование современных мессенджеров в распространении информационных материалов о принципах здорового питания для повышении осведомленности учащихся/воспитанников, их законных представителей.

Также в новой редакции изложены нормы питания в организациях образования

Перечень документов по организации питания:

приказ по организации питания в организации образования;

журнал ежедневного учета воспитанников/учащихся, получающих бесплатное горячее питание, в том числе с особыми диетическими потребностями;

перспективное четырехнедельное сезонное меню;

ежедневное меню;

меню-раскладка;

технологические карты на блюда и изделия;

ведомость контроля за выполнением норм питания;

бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов;

журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий;

журнал подсчета пищевой и энергетической ценности пищевых рационов;

журнал "С-витаминизации";

журнал результатов осмотра работников пищеблока;

журнал учета температур холодильного оборудования;

журнал учета работы бактерицидной лампы;

журнал учета и контроля проведения генеральной уборки пищеблока;

журнал возврата и замены готовой пищевой продукции.

Кроме того, обновлены Требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в буфетах, размещенных в организациях образования.

Так, говорится, что бутерброды, хлебобулочные и печеные кулинарные изделия, хлебцы изготавливаются:

на основе хлеба из ржаной и/или смешанной, цельнозерновой, пшеничной, безглютеновой муки;

с твердым сыром, со сливочным маслом, зеленью, свежими или сухими натуральными пряностями, орехами, семечками, без добавления соли;

с овощами или фруктами, указанными в пункте 4 настоящего приложения;

без соли и соусов, включая майонез и кетчуп;

из пищевых продуктов, содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;

при приготовлении хлебобулочных и мучных кулинарных изделий в тесто сахаров добавляется не более 5% от веса готового продукта и соли не более 0,3% от веса готового продукта;

без добавления подсластителей.

Салаты в порционной упаковке изготавливаются:

с овощами или фруктами, указанными в пункте 4 настоящего приложения;

салаты несложные (не более четырех компонентов без учета соли и масла растительного) приготавливаются и заправляются непосредственно перед раздачей, после порционирования хранится не более 30 минут. При наличии помещения с температурой не выше +15℃ или столов с охлаждаемой рабочей поверхностью хранение после порционирования может осуществляться в течение часа;

с низким содержанием соли, т.е. содержащих соли не более 0,3% от веса готового продукта.

Молоко и молочная продукция: пастеризованное молоко, кисломолочные продукты, в том числе обогащенные витаминами и микроэлементами, или молочные продукты на основе сои, риса, овса, орехов:

содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;

без добавления подсластителей;

Овощи и фрукты:

в свежем и переработанном виде;

без добавления сахара и подсластителей;

переработанные овощи с содержанием соли не более 0,3% от веса готового продукта;

приготовленные для непосредственного употребления в пищу;

расфасованные порционно.

Вода питьевая негазированная в потребительской упаковке.

Напитки, приготовленные на месте:

чай фруктовый, компоты, фруктово-ягодные напитки;

с содержанием сахара не более 2,5% от веса готового продукта, без добавления подсластителей.

Мучные некремовые кондитерские изделия.

Перечень продовольственного сырья, которое не допускается при производстве пищевой продукции в организациях образования

продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутые повторному замораживанию;

сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое повторному замораживанию;

сельдь соленая (малосоленая);

продукция непродуктивных видов животных (в том числе мяса, субпродуктов), мясо продуктивных животных механической обвалки и мясо птицы механической обвалки;

коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;

блоки, замороженные из различных видов жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более 6 месяцев;

говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой ткани свыше 20%;

мясо свинины, баранины, быков, хряков и тощих животных;

субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением печени, языка, сердца и крови;

яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; яйца и мясо водоплавающих птиц;

молоко, молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию, непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;

продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;

мясная продукция, содержащая немясные ингредиенты;

растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла); оливковое масло с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира;

растительные масла: хлопковое;

гидрогенизированные масла и жиры;

жгучие специи (перец, хрен, горчица);

грибы;

пищевые продукты с содержанием подсластителей, усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и ароматизаторов, кроме натуральных пищевых пряностей и ароматизаторов (укроп, петрушка, сельдерей, тмин, базилик, сладкий, белый и душистый перец, орегано, корица, ваниль, кориандр, гвоздика, лавровый лист, лук, чеснок);

пищевые продукты или продовольственное сырье с содержанием соли более 0,3 % от веса готового продукта;

пищевые продукты или продовольственное сырье с содержанием добавленных сахаров свыше 5 % от веса готового продукта;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства;

продукция домашнего производства;

нейодированная соль;

необогащенная (нефортифицированная) железосодержащими витаминами, минералами пшеничная мука высшего и первого сортов.

крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные вредителями хлебных запасов;

продовольственное (пищевое) сырье, содержащее ГМО;

продовольственное (пищевое) сырье, полученное с применением пестицидов согласно приложению 10 к Техническому регламенту;

использование бензойной, сорбиновой кислот и их солей.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2026 года.