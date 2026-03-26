Право

Изменились стандарты питания в объектах образования

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в Стандарты питания в организациях здравоохранения и образования

Так, уточняется, что медицинский работник:

  • осуществляет внедрение и соблюдение принципов рационального питания;
  • участвует в работе бракеражной комиссии;
  • ежедневно проводит на пищеблоках перед раздачей органолептическую оценку качества готовых блюд и кулинарных изделий с внесением записей в журнал согласно требованиям Санитарных правил №16;
  • формирует и подает ответственному лицу за организацию питания список учащихся/воспитанников с особыми диетическими потребностями и осуществляет контроль за обеспечением диетического питания;
  • организует и проводит обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди учащихся/воспитанников, вовлечение их законных представителей и педагогов в охрану здоровья учащихся/воспитанников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий;
  • контролирует выход готовых блюд, нормы закладки, химический состав и энергетическую ценность рациона питания в случае внесения изменений в перспективное меню и замены пищевой продукции;
  • осуществляет еженедельный выборочный контроль за состоянием здоровья персонала пищеблока.

Для формирования у учащихся/воспитанников устойчивых привычек здорового питания в организациях образования проводятся следующие образовательные и воспитательные мероприятия:

  • организация и поддержка функционирования уголков здоровья, направленных на формирование у учащихся осознанного отношения к здоровому образу жизни, принципам здорового/правильного питания, в том числе к снижению потребления соли, свободных сахаров, отказу от потребления трансжиров;
  • разработка, вывешивание и распространение наглядных материалов (плакаты, памятки, буклеты) о принципах сбалансированного рациона и его влиянии на здоровье;
  • проведение классных часов в организациях образования в рамках учебной программы "Уроки безопасности", направленных на развитие осознанного отношения к здоровому питанию среди учащихся/воспитанников, не менее 2 раз в год;
  • проведение просветительских мероприятий с учащимися/воспитанниками, их законными представителями о правилах поведения во время еды, о влиянии питания на здоровье, о принципах здорового питания в доступной для восприятия форме с использованием визуальных материалов;
  • организация конкурсов и акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания среди учащихся/воспитанников;
  • организация Недели здорового питания в целях популяризации и информирования о принципах здорового питания;
  • обеспечение снижения потребления соли за счет отказа от досаливания пищи в столовых, буфетах (убрать солонки с обеденных столов);
  • использование современных мессенджеров в распространении информационных материалов о принципах здорового питания для повышении осведомленности учащихся/воспитанников, их законных представителей.

Также в новой редакции изложены нормы питания в организациях образования

нормы потребления белков, жиров и углеводов, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 10:02

Фото: скриншот документа


Фото: скриншот документа


Фото: скриншот документа


Фото: скриншот документа

Перечень документов по организации питания:

  • приказ по организации питания в организации образования;
  • журнал ежедневного учета воспитанников/учащихся, получающих бесплатное горячее питание, в том числе с особыми диетическими потребностями;
  • перспективное четырехнедельное сезонное меню;
  • ежедневное меню;
  • меню-раскладка;
  • технологические карты на блюда и изделия;
  • ведомость контроля за выполнением норм питания;
  • бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов;
  • журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий;
  • журнал подсчета пищевой и энергетической ценности пищевых рационов;
  • журнал "С-витаминизации";
  • журнал результатов осмотра работников пищеблока;
  • журнал учета температур холодильного оборудования;
  • журнал учета работы бактерицидной лампы;
  • журнал учета и контроля проведения генеральной уборки пищеблока;
  • журнал возврата и замены готовой пищевой продукции.

Кроме того, обновлены Требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в буфетах, размещенных в организациях образования.

Так, говорится, что бутерброды, хлебобулочные и печеные кулинарные изделия, хлебцы изготавливаются:

  • на основе хлеба из ржаной и/или смешанной, цельнозерновой, пшеничной, безглютеновой муки;
  • с твердым сыром, со сливочным маслом, зеленью, свежими или сухими натуральными пряностями, орехами, семечками, без добавления соли;
  • с овощами или фруктами, указанными в пункте 4 настоящего приложения;
  • без соли и соусов, включая майонез и кетчуп;
  • из пищевых продуктов, содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;
  • при приготовлении хлебобулочных и мучных кулинарных изделий в тесто сахаров добавляется не более 5% от веса готового продукта и соли не более 0,3% от веса готового продукта;
  • без добавления подсластителей.

Салаты в порционной упаковке изготавливаются:

  • с овощами или фруктами, указанными в пункте 4 настоящего приложения;
  • салаты несложные (не более четырех компонентов без учета соли и масла растительного) приготавливаются и заправляются непосредственно перед раздачей, после порционирования хранится не более 30 минут. При наличии помещения с температурой не выше +15℃ или столов с охлаждаемой рабочей поверхностью хранение после порционирования может осуществляться в течение часа;
  • с низким содержанием соли, т.е. содержащих соли не более 0,3% от веса готового продукта.

Молоко и молочная продукция: пастеризованное молоко, кисломолочные продукты, в том числе обогащенные витаминами и микроэлементами, или молочные продукты на основе сои, риса, овса, орехов:

  • содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;
  • без добавления подсластителей;

Овощи и фрукты:

  • в свежем и переработанном виде;
  • без добавления сахара и подсластителей;
  • переработанные овощи с содержанием соли не более 0,3% от веса готового продукта;
  • приготовленные для непосредственного употребления в пищу;
  • расфасованные порционно.

Вода питьевая негазированная в потребительской упаковке.

Напитки, приготовленные на месте:

  • чай фруктовый, компоты, фруктово-ягодные напитки;
  • с содержанием сахара не более 2,5% от веса готового продукта, без добавления подсластителей.

Мучные некремовые кондитерские изделия.

Перечень продовольственного сырья, которое не допускается при производстве пищевой продукции в организациях образования

  • продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутые повторному замораживанию;
  • сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое повторному замораживанию;
  • сельдь соленая (малосоленая);
  • продукция непродуктивных видов животных (в том числе мяса, субпродуктов), мясо продуктивных животных механической обвалки и мясо птицы механической обвалки;
  • коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;
  • блоки, замороженные из различных видов жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более 6 месяцев;
  • говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой ткани свыше 20%;
  • мясо свинины, баранины, быков, хряков и тощих животных;
  • субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением печени, языка, сердца и крови;
  •  яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; яйца и мясо водоплавающих птиц;
  • молоко, молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию, непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
  • продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;
  • мясная продукция, содержащая немясные ингредиенты;
  • растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла); оливковое масло с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира;
  • растительные масла: хлопковое;
  • гидрогенизированные масла и жиры;
  • жгучие специи (перец, хрен, горчица);
  • грибы;
  • пищевые продукты с содержанием подсластителей, усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и ароматизаторов, кроме натуральных пищевых пряностей и ароматизаторов (укроп, петрушка, сельдерей, тмин, базилик, сладкий, белый и душистый перец, орегано, корица, ваниль, кориандр, гвоздика, лавровый лист, лук, чеснок);
  • пищевые продукты или продовольственное сырье с содержанием соли более 0,3 % от веса готового продукта;
  • пищевые продукты или продовольственное сырье с содержанием добавленных сахаров свыше 5 % от веса готового продукта;
  • рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства;
  • продукция домашнего производства;
  • нейодированная соль;
  • необогащенная (нефортифицированная) железосодержащими витаминами, минералами пшеничная мука высшего и первого сортов.
  • крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные вредителями хлебных запасов;
  • продовольственное (пищевое) сырье, содержащее ГМО;
  • продовольственное (пищевое) сырье, полученное с применением пестицидов согласно приложению 10 к Техническому регламенту;
  • использование бензойной, сорбиновой кислот и их солей.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
