Видеонаблюдение в школах: внесены изменения

МВД подготовило приказ, которым вносится изменение в Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено определение понятия "Система видеонаблюдения".

В предлагаемой редакции Система видеонаблюдения – это совокупность камер видеонаблюдения, линий передачи данных, программных и технических средств и хранения видеозаписей, а также программных или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.

В действующей редакции Система видеонаблюдения – это совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта и его безопасности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.

Ранее сообщалось, что новый вид аттестата об образовании будут выдавать в Казахстане.