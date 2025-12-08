В Казахстане планируют продлить пилотный проект "такс фри" в 2026 году
Подготовлен проект приказа министра финансов в Правила и сроки реализации пилотного проекта по компенсации суммы НДС физическим лицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (пилотный проект "такс фри"), сообщает Zakon.kz.
Изменения в правила подготовлены с целью:
- продления пилотного проекта на 2026 год;
- включения в пилотный проект Казахстанской компании как альтернативы действующему оператору;
- расширения географии реализации пилотного проекта;
- снижения суммы в одном контрольно-кассовом чеке до 10 МРП;
- апробации механизма цифровизации пилотного проекта.
Как отмечают в Министерстве финансов, указанные меры позволят обеспечить развитие туризма в Казахстане и привлечь иностранных туристов путем компенсации суммы НДС.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря 2025 года.
Ранее пилотный проект "Такс фри" был запущен в Казахстане до 31 декабря 2025 года.
Пилот определяет порядок компенсации суммы НДС туристам при вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС непродовольственных и неподакцизных товаров с суммой не менее 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).
Пилотный проект реализуется в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане.
