В Казахстане хотят усилить госрегулирование в сфере розничной торговли газа и его потребления

Министерство энергетики подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках совершенствования законодательства в сфере газоснабжения, обеспечения бережливого потребления товарного газа, повышения достоверности учета и цифровизации отрасли.

В частности, предусматривается:

введение понятий "месячная норма бережливого потребления товарного газа", "объем товарного газа, потребленный сверх установленной нормы", "условное начисление";

установление механизма применения повышающего коэффициента при превышении бытовыми потребителями установленной нормы бережливого потребления газа;

совершенствование порядка передачи бытовыми потребителями показаний приборов учета и применение условного начисления при их непредставлении;

определение порядка проведения перерасчета после фактического снятия показаний прибора учета;

установление требований по поэтапному переходу на приборы учета с дистанционной передачей данных;

уточнение порядка расчетов при отсутствии либо неисправности приборов учета, а также при истечении срока их поверки;

уточнение оснований для прекращения газоснабжения;

приведение отдельных положений Правил в соответствие с изменениями законодательства РК.

В Минэнерго отмечают, что необходимость принятия документа обусловлена отсутствием механизмов определения норм бережливого потребления, условного начисления при непредставлении показаний приборов учета, а также правового регулирования внедрения приборов учета с дистанционной передачей данных.

В целом реализация проекта позволит повысить платежную дисциплину, обеспечить более точный учет потребления газа, сократить объемы неучтенного потребления и создать условия для дальнейшей цифровизации газовой отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля.