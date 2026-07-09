В Казахстане хотят усилить госрегулирование в сфере розничной торговли газа и его потребления
Документ разработан в рамках совершенствования законодательства в сфере газоснабжения, обеспечения бережливого потребления товарного газа, повышения достоверности учета и цифровизации отрасли.
В частности, предусматривается:
- введение понятий "месячная норма бережливого потребления товарного газа", "объем товарного газа, потребленный сверх установленной нормы", "условное начисление";
- установление механизма применения повышающего коэффициента при превышении бытовыми потребителями установленной нормы бережливого потребления газа;
- совершенствование порядка передачи бытовыми потребителями показаний приборов учета и применение условного начисления при их непредставлении;
- определение порядка проведения перерасчета после фактического снятия показаний прибора учета;
- установление требований по поэтапному переходу на приборы учета с дистанционной передачей данных;
- уточнение порядка расчетов при отсутствии либо неисправности приборов учета, а также при истечении срока их поверки;
- уточнение оснований для прекращения газоснабжения;
- приведение отдельных положений Правил в соответствие с изменениями законодательства РК.
В Минэнерго отмечают, что необходимость принятия документа обусловлена отсутствием механизмов определения норм бережливого потребления, условного начисления при непредставлении показаний приборов учета, а также правового регулирования внедрения приборов учета с дистанционной передачей данных.
В целом реализация проекта позволит повысить платежную дисциплину, обеспечить более точный учет потребления газа, сократить объемы неучтенного потребления и создать условия для дальнейшей цифровизации газовой отрасли.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля.