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Право

В Казахстане хотят усилить госрегулирование в сфере розничной торговли газа и его потребления

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках совершенствования законодательства в сфере газоснабжения, обеспечения бережливого потребления товарного газа, повышения достоверности учета и цифровизации отрасли.

В частности, предусматривается:

  • введение понятий "месячная норма бережливого потребления товарного газа", "объем товарного газа, потребленный сверх установленной нормы", "условное начисление";
  • установление механизма применения повышающего коэффициента при превышении бытовыми потребителями установленной нормы бережливого потребления газа;
  • совершенствование порядка передачи бытовыми потребителями показаний приборов учета и применение условного начисления при их непредставлении;
  • определение порядка проведения перерасчета после фактического снятия показаний прибора учета;
  • установление требований по поэтапному переходу на приборы учета с дистанционной передачей данных;
  • уточнение порядка расчетов при отсутствии либо неисправности приборов учета, а также при истечении срока их поверки;
  • уточнение оснований для прекращения газоснабжения;
  • приведение отдельных положений Правил в соответствие с изменениями законодательства РК.

В Минэнерго отмечают, что необходимость принятия документа обусловлена отсутствием механизмов определения норм бережливого потребления, условного начисления при непредставлении показаний приборов учета, а также правового регулирования внедрения приборов учета с дистанционной передачей данных.

В целом реализация проекта позволит повысить платежную дисциплину, обеспечить более точный учет потребления газа, сократить объемы неучтенного потребления и создать условия для дальнейшей цифровизации газовой отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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