Правила мониторинга состояния теплоэнергетики утвердили в Казахстане

Приказом и.о. министра энергетики РК от 15 января 2025 года утверждены Правила мониторинга состояния теплоэнергетики, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг состояния теплоэнергетики осуществлют уполномоченный орган, уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, государственный орган по государственному энергетическому надзору и контролю и местные исполнительные органы. Мониторинг включает сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей областей, городов республиканского значения, столицы.

Для получения информации с целью проведения мониторинга местные исполнительные органы письменно запрашивают у субъектов теплоснабжения следующую информацию:

численности персонала;

качестве и объемах теплоснабжения;

режимах потребления тепловой энергии;

состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности;

мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества;

мерах по повышению энергоэффективности и снижении потерь тепловой энергии;

мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии;

о количестве и виде использованного топлива в индивидуальных системах теплоснабжения.

Срок предоставления информации субъектами теплоснабжения по запросу местных исполнительных органов составляет не менее 10 рабочих дней со дня получения запроса.

При наличии системы электронного документооборота документы представляются в электронном формате местным исполнительным органам.

Местные исполнительные органы в течение 10 рабочих дней после завершения мониторинга размещают результаты мониторинга, с указанием данных по всем показателям и критериям, на своих официальных интернет-ресурсах.

С 1 января 2026 года вводится пункт о том, что мониторинг осуществляется на основе фактических и плановых показателей теплоэнергетики, в том числе по секторам производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии в соответствии с настоящими правилами.

Также добавлено, что:

местные исполнительные органы оценивают достижение субъектами теплоснабжения фактических и плановых показателей теплоэнергетики после их утверждения до 15 июля текущего года и 15 января года, следующего за отчетным.

уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно до 1 августа текущего года оценивает состояние теплоэнергетики в жилых домах и объектах образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения по фактическим и плановым показателям теплоэнергетики и размещает на своем официальном интернет-ресурсе.

Приказ вводится в действие с 28 января 2025 года.