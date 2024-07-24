Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане

Министерство энергетики разработало Правила мониторинга состояния теплоэнергетики, сообщает Zakon.kz.

Правила мониторинга состояния теплоэнергетики определяют критерии, периодичность и методы мониторинга теплоэнергетики, включающие мониторинг значений фактических и достижение плановых показателей теплоэнергетики.

Принципы мониторинга

Государственные органы и должностные лица при ведении мониторинга состояния теплоэнергетики руководствуются следующими принципами:

недискриминационность;

прозрачность;

открытость и доступность информации;

недопустимость неправомерного вмешательства или препятствования законной предпринимательской деятельности субъекта теплоснабжения;

иные принципы взаимодействия государства и субъектов предпринимательства, осуществления административных процедур, установленные законодательством РК.

Критерии мониторинга

В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают состояние теплоэнергетики по ключевым показателям теплоэнергетики:

надежность – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества тепловой энергии;

аварийность – общая продолжительность отключения отопления, количество потребителей, оставшихся без отопления;

охват – доля потребителей, присоединенных к централизованным и местным системам теплоснабжения, с разбивкой по категориям потребителей (физические и юридические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), в процентах от общего числа потребителей;

доступность – доля потребителей, желающих подключиться к централизованным и местным системам теплоснабжения, в процентах от числа существующих потребителей;

потребность – текущая и прогнозируемая общая потребность в тепловой энергии с разбивкой по годам и секторам экономики, кВтч; требуемая мощность (текущая и прогнозируемая), МВт;

годовой объем выработки тепловой энергии в сфере теплоэнергетики, кВтч;

годовой объем выработки тепловой энергии в режиме когенерации, кВтч;

годовой объем выработки тепловой энергии от объектов, использующих возобновляемые источники энергии, источников-утилизаторов, источников-рекуператоров, котлов, работающих на биомассе, кВтч;

годовой объем выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в централизованных и местных системах теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВт;

годовой объем выработки тепловой энергии, полученной при сжигании угля (за исключением когенерации), кВт;

годовой объем выработки тепловой энергии, полученной от сжигания газа (за исключением когенерации), кВт;

годовой объем транспортируемой тепловой энергии: централизованная и местная система теплоснабжения, кВтч;

коэффициенты использования установленной мощности источников тепловой энергии, в централизованных и местных системах теплоснабжения, объектов, в процентах;

годовое фактическое потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч;

удельное потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал;

годовые потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, Гкал;

удельные потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, %;

протяженность тепловых сетей, с разделением по диаметрам, километр;

процент износа тепловых сетей, с разделением по диаметрам %;

годовой объем потребления тепловой энергии: централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВтч;

годовой объем потребления тепловой энергии в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на производственные нужды и нужды отопления), кВтч;

удельный расход тепловой энергии на 1 квадратный метр в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на нужды отопления), кВтч/м2;

общие годовые выбросы при выработке тепловой энергии, с разбивкой по источникам (централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов) и категориям потребителям (юридические и физические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), тСО2экв/год;

удельные выбросы при выработке тепловой энергии, тСО2экв/Гкал;

годовой объем потребления топлива на выработку тепловой энергии (за исключением когенерации), с разбивкой по виду топлива, в тоннах условного топлива;

годовой объем использованных энергоресурсов на выработку тепловой энергии (энергия на собственные нужды, топливо, доставка топлива), в тоннах условного топлива;

коэффициент эффективности теплоэнергетики (КЭТ), рассчитывается в общем для сектора теплоэнергетики, и с разбивкой по источникам, системам теплоснабжения;

коэффициент "чистой" выработки тепловой энергии – отношение количества тепловой энергии, выработанной от ВИЭ; источников-утилизаторов; источников-рекуператоров; котлов, работающих на биомассе к общему количеству выработанной тепловой энергии;

удельные потери тепловой энергии (фактические потери/количество проданной тепловой энергии, в процентах);

приведенный КПД сетей – отношение полезного отпуска тепловой энергии к сумме отпущенной тепловой энергии в сеть и затрат электроэнергии на прокачку теплоносителя;

Субъекты теплоснабжения, действующие в централизованных и местных системах теплоснабжения, предоставляют также информацию о:

численности персонала;

качестве и объемах теплоснабжения;

режимах потребления тепловой энергии;

состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности;

мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества;

мерах по повышению энергоэффективности и снижении потерь;

мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии;

о количестве и виде использованного топлива в индивидуальных системах теплоснабжения.

В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают достижение субъектами теплоснабжения плановых показателей теплоэнергетики после их утверждения.

В рамках мониторинга уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства оценивает состояние теплоэнергетики в зданиях по базовым показателям теплоэнергетики.

Правила также устанавливают методы, периодичность и порядок осуществления мониторинга.

Так, мониторинг проводится на регулярной основе, с периодичностью не менее 1 раза в год и не чаще 1 раза в 3 месяца.

Предусматривается, что местные исполнительные органы и уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение десяти рабочих дней после завершения мониторинга размещают результаты мониторинга, с указанием данных по всем показателям и критериям, на своих интернет-ресурсах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.