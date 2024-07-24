Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане

Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики разработало Правила мониторинга состояния теплоэнергетики, сообщает Zakon.kz.

Правила мониторинга состояния теплоэнергетики определяют критерии, периодичность и методы мониторинга теплоэнергетики, включающие мониторинг значений фактических и достижение плановых показателей теплоэнергетики.

Принципы мониторинга

Государственные органы и должностные лица при ведении мониторинга состояния теплоэнергетики руководствуются следующими принципами:

  • недискриминационность;
  • прозрачность;
  • открытость и доступность информации;
  • недопустимость неправомерного вмешательства или препятствования законной предпринимательской деятельности субъекта теплоснабжения;
  • иные принципы взаимодействия государства и субъектов предпринимательства, осуществления административных процедур, установленные законодательством РК.

Критерии мониторинга

В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают состояние теплоэнергетики по ключевым показателям теплоэнергетики:

  • надежность – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества тепловой энергии;
  • аварийность – общая продолжительность отключения отопления, количество потребителей, оставшихся без отопления;
  • охват – доля потребителей, присоединенных к централизованным и местным системам теплоснабжения, с разбивкой по категориям потребителей (физические и юридические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), в процентах от общего числа потребителей;
  • доступность – доля потребителей, желающих подключиться к централизованным и местным системам теплоснабжения, в процентах от числа существующих потребителей;
  • потребность – текущая и прогнозируемая общая потребность в тепловой энергии с разбивкой по годам и секторам экономики, кВтч; требуемая мощность (текущая и прогнозируемая), МВт;
  • годовой объем выработки тепловой энергии в сфере теплоэнергетики, кВтч;
  • годовой объем выработки тепловой энергии в режиме когенерации, кВтч;
  • годовой объем выработки тепловой энергии от объектов, использующих возобновляемые источники энергии, источников-утилизаторов, источников-рекуператоров, котлов, работающих на биомассе, кВтч;
  • годовой объем выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в централизованных и местных системах теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВт;
  • годовой объем выработки тепловой энергии, полученной при сжигании угля (за исключением когенерации), кВт;
  • годовой объем выработки тепловой энергии, полученной от сжигания газа (за исключением когенерации), кВт;
  • годовой объем транспортируемой тепловой энергии: централизованная и местная система теплоснабжения, кВтч;
  • коэффициенты использования установленной мощности источников тепловой энергии, в централизованных и местных системах теплоснабжения, объектов, в процентах;
  • годовое фактическое потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч;
  • удельное потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал;
  • годовые потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, Гкал;
  • удельные потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, %;
  • протяженность тепловых сетей, с разделением по диаметрам, километр;
  • процент износа тепловых сетей, с разделением по диаметрам %;
  • годовой объем потребления тепловой энергии: централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВтч;
  • годовой объем потребления тепловой энергии в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на производственные нужды и нужды отопления), кВтч;
  • удельный расход тепловой энергии на 1 квадратный метр в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на нужды отопления), кВтч/м2;
  • общие годовые выбросы при выработке тепловой энергии, с разбивкой по источникам (централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов) и категориям потребителям (юридические и физические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), тСО2экв/год;
  • удельные выбросы при выработке тепловой энергии, тСО2экв/Гкал;
  • годовой объем потребления топлива на выработку тепловой энергии (за исключением когенерации), с разбивкой по виду топлива, в тоннах условного топлива;
  • годовой объем использованных энергоресурсов на выработку тепловой энергии (энергия на собственные нужды, топливо, доставка топлива), в тоннах условного топлива;
  • коэффициент эффективности теплоэнергетики (КЭТ), рассчитывается в общем для сектора теплоэнергетики, и с разбивкой по источникам, системам теплоснабжения;
  • коэффициент "чистой" выработки тепловой энергии – отношение количества тепловой энергии, выработанной от ВИЭ; источников-утилизаторов; источников-рекуператоров; котлов, работающих на биомассе к общему количеству выработанной тепловой энергии;
  • удельные потери тепловой энергии (фактические потери/количество проданной тепловой энергии, в процентах);
  • приведенный КПД сетей – отношение полезного отпуска тепловой энергии к сумме отпущенной тепловой энергии в сеть и затрат электроэнергии на прокачку теплоносителя;

Субъекты теплоснабжения, действующие в централизованных и местных системах теплоснабжения, предоставляют также информацию о:

  • численности персонала;
  • качестве и объемах теплоснабжения;
  • режимах потребления тепловой энергии;
  • состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности;
  • мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества;
  • мерах по повышению энергоэффективности и снижении потерь;
  • мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии;
  • о количестве и виде использованного топлива в индивидуальных системах теплоснабжения.

В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают достижение субъектами теплоснабжения плановых показателей теплоэнергетики после их утверждения.

В рамках мониторинга уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства оценивает состояние теплоэнергетики в зданиях по базовым показателям теплоэнергетики.

Правила также устанавливают методы, периодичность и порядок осуществления мониторинга.

Так, мониторинг проводится на регулярной основе, с периодичностью не менее 1 раза в год и не чаще 1 раза в 3 месяца.

Предусматривается, что местные исполнительные органы и уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение десяти рабочих дней после завершения мониторинга размещают результаты мониторинга, с указанием данных по всем показателям и критериям, на своих интернет-ресурсах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

Читайте также

Прпавила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане
Правила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане
Казахстанцев будут предупреждать о вреде игромании
Казахстанцев будут предупреждать о вреде игромании
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Изменились правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в Казахстане
Лариса Черненко
Открытые НПА МЭ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании, несмотря на упреки свекрови
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: