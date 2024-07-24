Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане
Правила мониторинга состояния теплоэнергетики определяют критерии, периодичность и методы мониторинга теплоэнергетики, включающие мониторинг значений фактических и достижение плановых показателей теплоэнергетики.
Принципы мониторинга
Государственные органы и должностные лица при ведении мониторинга состояния теплоэнергетики руководствуются следующими принципами:
- недискриминационность;
- прозрачность;
- открытость и доступность информации;
- недопустимость неправомерного вмешательства или препятствования законной предпринимательской деятельности субъекта теплоснабжения;
- иные принципы взаимодействия государства и субъектов предпринимательства, осуществления административных процедур, установленные законодательством РК.
Критерии мониторинга
В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают состояние теплоэнергетики по ключевым показателям теплоэнергетики:
- надежность – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества тепловой энергии;
- аварийность – общая продолжительность отключения отопления, количество потребителей, оставшихся без отопления;
- охват – доля потребителей, присоединенных к централизованным и местным системам теплоснабжения, с разбивкой по категориям потребителей (физические и юридические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), в процентах от общего числа потребителей;
- доступность – доля потребителей, желающих подключиться к централизованным и местным системам теплоснабжения, в процентах от числа существующих потребителей;
- потребность – текущая и прогнозируемая общая потребность в тепловой энергии с разбивкой по годам и секторам экономики, кВтч; требуемая мощность (текущая и прогнозируемая), МВт;
- годовой объем выработки тепловой энергии в сфере теплоэнергетики, кВтч;
- годовой объем выработки тепловой энергии в режиме когенерации, кВтч;
- годовой объем выработки тепловой энергии от объектов, использующих возобновляемые источники энергии, источников-утилизаторов, источников-рекуператоров, котлов, работающих на биомассе, кВтч;
- годовой объем выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в централизованных и местных системах теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВт;
- годовой объем выработки тепловой энергии, полученной при сжигании угля (за исключением когенерации), кВт;
- годовой объем выработки тепловой энергии, полученной от сжигания газа (за исключением когенерации), кВт;
- годовой объем транспортируемой тепловой энергии: централизованная и местная система теплоснабжения, кВтч;
- коэффициенты использования установленной мощности источников тепловой энергии, в централизованных и местных системах теплоснабжения, объектов, в процентах;
- годовое фактическое потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч;
- удельное потребление электрической энергии, связанное с транспортировкой тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал;
- годовые потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, Гкал;
- удельные потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии, %;
- протяженность тепловых сетей, с разделением по диаметрам, километр;
- процент износа тепловых сетей, с разделением по диаметрам %;
- годовой объем потребления тепловой энергии: централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов, кВтч;
- годовой объем потребления тепловой энергии в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на производственные нужды и нужды отопления), кВтч;
- удельный расход тепловой энергии на 1 квадратный метр в многоэтажных жилых домах, государственными и иными юридическими лицами, прочими потребителями от централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов (на нужды отопления), кВтч/м2;
- общие годовые выбросы при выработке тепловой энергии, с разбивкой по источникам (централизованных и местных систем теплоснабжения, при утилизации избыточного тепла промышленных процессов) и категориям потребителям (юридические и физические лица, многоэтажные жилые дома, по категориям государственных и негосударственных юридических лиц), тСО2экв/год;
- удельные выбросы при выработке тепловой энергии, тСО2экв/Гкал;
- годовой объем потребления топлива на выработку тепловой энергии (за исключением когенерации), с разбивкой по виду топлива, в тоннах условного топлива;
- годовой объем использованных энергоресурсов на выработку тепловой энергии (энергия на собственные нужды, топливо, доставка топлива), в тоннах условного топлива;
- коэффициент эффективности теплоэнергетики (КЭТ), рассчитывается в общем для сектора теплоэнергетики, и с разбивкой по источникам, системам теплоснабжения;
- коэффициент "чистой" выработки тепловой энергии – отношение количества тепловой энергии, выработанной от ВИЭ; источников-утилизаторов; источников-рекуператоров; котлов, работающих на биомассе к общему количеству выработанной тепловой энергии;
- удельные потери тепловой энергии (фактические потери/количество проданной тепловой энергии, в процентах);
- приведенный КПД сетей – отношение полезного отпуска тепловой энергии к сумме отпущенной тепловой энергии в сеть и затрат электроэнергии на прокачку теплоносителя;
Субъекты теплоснабжения, действующие в централизованных и местных системах теплоснабжения, предоставляют также информацию о:
- численности персонала;
- качестве и объемах теплоснабжения;
- режимах потребления тепловой энергии;
- состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности;
- мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества;
- мерах по повышению энергоэффективности и снижении потерь;
- мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии;
- о количестве и виде использованного топлива в индивидуальных системах теплоснабжения.
В рамках мониторинга местные исполнительные органы оценивают достижение субъектами теплоснабжения плановых показателей теплоэнергетики после их утверждения.
В рамках мониторинга уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства оценивает состояние теплоэнергетики в зданиях по базовым показателям теплоэнергетики.
Правила также устанавливают методы, периодичность и порядок осуществления мониторинга.
Так, мониторинг проводится на регулярной основе, с периодичностью не менее 1 раза в год и не чаще 1 раза в 3 месяца.
Предусматривается, что местные исполнительные органы и уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение десяти рабочих дней после завершения мониторинга размещают результаты мониторинга, с указанием данных по всем показателям и критериям, на своих интернет-ресурсах.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.