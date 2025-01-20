В Казахстане расширили реестр субъектов государственной монополии

Фото: senate.parlam.kz

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 8 января 2025 года внес поправки в государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права, сообщает Zakon.kz.

В частности, реестр дополнен двумя субъектами: АО "Казахстан ГИС Центр" – единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, находится в Астане; АО "Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы" – юридическое лицо, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы "Национальная образовательная база данных", расположено в Астане. Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его подписания.

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