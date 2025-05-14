В Казахстане расширили реестр госуслуг

Фото: gov4c.kz

Министр цифрового развития РК приказом от 6 мая 2025 года внес изменения и дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В реестр добавлены новые госуслуги: Передача ребенка (детей) в гостевую семью – услугу оказывает Министерство просвещения.

Постановка в очередь и выдача направлений в клиники по искусственному экстракорпоральному оплодотворению – услугу оказывает Минздрав.

Прием документов педагогов для участия в конкурсе на занятие вакантной или временно вакантной должности государственных организаций образования – оказывает Министерство просвещения.

Согласование размещения вывески в городе республиканского значения, столице, городе областного и районного значения, селе, поселке – Министерство науки и высшего образования.

Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения – Министерство водных ресурсов.

Выделение мест и (или) маршрутов размещения нестационарных торговых объектов – Министерство торговли и интеграции.

Выдача справки о наличии/отсутствии обеспеченных цифровых активов – МЦРИАП.

Выдача справки о получении разрешения в сфере оборота гражданского и служебного оружия – Минздрав.

Предоставление арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи – Министерство культуры и информации.

Выдача согласия на совершение сделок с имуществом субъекта естественной монополии, если балансовая стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов.

Выдача согласия на реорганизацию и ликвидацию субъектов естественных монополий, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов.

Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных монополий, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов. Также определены подвиды госуслуг для госуслуги по выдаче сертификата эксплуатанта: Выдача сертификата и/или связанных с ним эксплуатационные спецификации при изменениях наименования эксплуатанта, организационно-правовой формы юридического лица, юридического адреса.

Выдача эксплуатационных спецификаций при внесении воздушных судов одного типа с эксплуатируемыми.

Выдача эксплуатационных спецификаций при внесении воздушных судов других типов, которые ранее не эксплуатировались.

Выдача эксплуатационных спецификаций при внесение других видов полетов в том числе специальные утверждения.

Выдача эксплуатационных спецификаций при исключении воздушных судов.

Выдача копии сертификата эксплуатанта заверенной печатью уполномоченной организации. Госуслуга по выдаче свидетельства на право выполнения авиационных работ дополнена новыми подвидами: Выдача свидетельства и/или связанных с ним эксплуатационные спецификации при изменениях наименования эксплуатанта, организационно-правовой формы юридического лица, юридического адреса, ведомственной принадлежности.

Выдача эксплуатационных спецификаций части А и В при внесении воздушных судов одного типа с эксплуатируемыми.

Выдача эксплуатационных спецификаций части А и В при внесении воздушных судов других типов, которые ранее не эксплуатировались.

Выдача эксплуатационных спецификаций часть В при внесении видов авиационных работ.

Выдача эксплуатационных спецификаций части А и/или В при исключении воздушных судов и/или видов авиационных работ. Кроме того, некоторые госуслуги скорректированы. Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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