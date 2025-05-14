В Казахстане расширили реестр госуслуг
Фото: gov4c.kz
Министр цифрового развития РК приказом от 6 мая 2025 года внес изменения и дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.
В реестр добавлены новые госуслуги:
- Передача ребенка (детей) в гостевую семью – услугу оказывает Министерство просвещения.
- Постановка в очередь и выдача направлений в клиники по искусственному экстракорпоральному оплодотворению – услугу оказывает Минздрав.
- Прием документов педагогов для участия в конкурсе на занятие вакантной или временно вакантной должности государственных организаций образования – оказывает Министерство просвещения.
- Согласование размещения вывески в городе республиканского значения, столице, городе областного и районного значения, селе, поселке – Министерство науки и высшего образования.
- Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения – Министерство водных ресурсов.
- Выделение мест и (или) маршрутов размещения нестационарных торговых объектов – Министерство торговли и интеграции.
- Выдача справки о наличии/отсутствии обеспеченных цифровых активов – МЦРИАП.
- Выдача справки о получении разрешения в сфере оборота гражданского и служебного оружия – Минздрав.
- Предоставление арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи – Министерство культуры и информации.
- Выдача согласия на совершение сделок с имуществом субъекта естественной монополии, если балансовая стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов.
- Выдача согласия на реорганизацию и ликвидацию субъектов естественных монополий, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов.
- Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных монополий, оказывающих услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – Министерство водных ресурсов.
Также определены подвиды госуслуг для госуслуги по выдаче сертификата эксплуатанта:
- Выдача сертификата и/или связанных с ним эксплуатационные спецификации при изменениях наименования эксплуатанта, организационно-правовой формы юридического лица, юридического адреса.
- Выдача эксплуатационных спецификаций при внесении воздушных судов одного типа с эксплуатируемыми.
- Выдача эксплуатационных спецификаций при внесении воздушных судов других типов, которые ранее не эксплуатировались.
- Выдача эксплуатационных спецификаций при внесение других видов полетов в том числе специальные утверждения.
- Выдача эксплуатационных спецификаций при исключении воздушных судов.
- Выдача копии сертификата эксплуатанта заверенной печатью уполномоченной организации.
Госуслуга по выдаче свидетельства на право выполнения авиационных работ дополнена новыми подвидами:
- Выдача свидетельства и/или связанных с ним эксплуатационные спецификации при изменениях наименования эксплуатанта, организационно-правовой формы юридического лица, юридического адреса, ведомственной принадлежности.
- Выдача эксплуатационных спецификаций части А и В при внесении воздушных судов одного типа с эксплуатируемыми.
- Выдача эксплуатационных спецификаций части А и В при внесении воздушных судов других типов, которые ранее не эксплуатировались.
- Выдача эксплуатационных спецификаций часть В при внесении видов авиационных работ.
- Выдача эксплуатационных спецификаций части А и/или В при исключении воздушных судов и/или видов авиационных работ.
Кроме того, некоторые госуслуги скорректированы.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.
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