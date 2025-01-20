В Казахстане выдачу больничного листа хотят перевести в электронный формат
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Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.
В частности, в рамках оптимизации и снижения использования бумажных документов предусматривается перевести выдачу больничных листов и справки о временной нетрудоспособности в электронный формат.
Сейчас услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.
Как пояснили в Минздраве, основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.
Ранее мы рассказали, что Минздрав пересмотрит стандарты питания в больницах и школах.
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