В Казахстане выдачу больничного листа хотят перевести в электронный формат

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в рамках оптимизации и снижения использования бумажных документов предусматривается перевести выдачу больничных листов и справки о временной нетрудоспособности в электронный формат.

Сейчас услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.

Как пояснили в Минздраве, основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.

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