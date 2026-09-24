Минздрав уточнил правила выдачи больничных листов

И.о. министра здравоохранения приказом от 17 сентября 2026 года внес поправки в Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.

Для получения государственных услуг "Выдача листа о временной нетрудоспособности" или "Выдача справки о временной нетрудоспособности" граждане обращаются в организации здравоохранения (услугодатель) с предоставлением документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов для идентификации.

Государственные услуги предоставляются при самостоятельном обращении или через веб-портал "цифрового правительства".

При подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "цифрового правительства" мобильного телефона путем передачи одноразового пароля или отправления СМС в качестве ответа на уведомление веб-портала "цифрового правительства".

Срок оказания государственной услуги при самостоятельном обращении в организацию здравоохранения или через портал – с момента сдачи документа, удостоверяющего личность, либо цифрового документа из сервиса цифровых документов, не более 30 минут.

Для получения государственной услуги в электронной форме пациент формирует запрос на портале, подписанный ЭЦП. Результат госуслуги направляется в "Личный кабинет" в форме цифрового документа.

Результатом государственной услуги является лист о временной нетрудоспособности либо мотивированный отказ.

Справка о временной нетрудоспособности выдается при:

острых или обострении хронических заболеваний, травмах и отравлениях лицам, обучающимся в организациях образования;

травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации;

лечении хронического алкоголизма, наркомании, не осложненных иными расстройствами и заболеваниями;

уходе за больным ребенком;

прохождении обследования в консультативно-диагностических организациях на период проведения инвазивных методов обследовании;

искусственном прерывании беременности;

беременности и родах лицам, обучающимся в организациях образования;

усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);

долечивании в санаторно-курортных организациях;

карантине;

ортопедическом протезировании;

при наличии признаков нетрудоспособности до конца смены (выдается медицинскими работниками медицинских пунктов предприятий и организаций).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "цифрового правительства" мобильного телефона путем передачи одноразового пароля или СМС в качестве ответа на уведомление веб-портала "цифрового правительства".

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи документа не более 30 минут.

Для получения государственной услуги в электронном формате услугополучатель формирует запрос на портале, подписанный ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляется в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

Результатом госуслуги является справка о временной нетрудоспособности либо мотивированный отказ.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Помимо этого, уточняется, что при операции по искусственному прерыванию беременности лист или справка о временной нетрудоспособности выдается врачом совместно с заведующим отделением на время пребывания в стационаре и амбулаторно-поликлиническом уровне, где производилась операция, а в случае осложнения – на весь период временной нетрудоспособности.

В случае самопроизвольного аборта (выкидыша) медицинским работником (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом, совместно с заведующим отделением после заключения ВКК по месту наблюдения, согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения/многопрофильного стационара, выдается лист или справка о временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, в медицинской карте амбулаторного пациента в медицинской цифровой системе проводится соответствующая запись с описанием состояния пациентки и установлением диагноза, осложнений.

Приказ вводится в действие с 3 октября.