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Законодательство РК

Правила регистрации юридических лиц планируют изменить

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:23 Фото: freepik
Министерство юстиции подготовило проект поправок в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств? сообщает Zakon.kz.

Проектом уточняется, что Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК (Комитет) и территориальные органы юстиции осуществляют государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учётную регистрацию их филиалов и представительств.

Кроме того, указанный Комитет будетрегистрировать общественные и религиозные объединения с республиканским и региональным статусами, в том числе политические партии, Республиканскую нотариальную палату, Республиканскую коллегию адвокатов, Республиканскую палату ЧСИ, Национальную палату предпринимателей РК, Палату судебных экспертов РК, Арбитражные палаты Казахстана, Республиканскую коллегию юридических консультантов, а также проводить учетную регистрацию филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений.

В обосновании к документу сказано, что постановлением правительства РК от 15 июля 2024 года № 552 образован Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК, который наделен функциями по государственной регистрации общественных и религиозных объединений с республиканским и региональным статусами, а также учетной регистрации филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений.

Помимо этого поправки предусматривают возможность подать электронное заявление для регистрации юрлица, а также учетной регистрации филиала (представительства) не только через веб-портал "электронного правительства", но и через объекты информатизации банков второго уровня.

Данное нововведение внедряется в соответствии со ст. 21 закона "О государственных услугах", где сказано, что оказание государственных услуг в электронной форме осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства" и объектов информатизации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе "электронного правительства", внешнем шлюзе "электронного правительства".

Разработчики утверждают, что реализация проекта не требует дополнительных финансовых расходов, не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий и не повлияет на обеспечение национальной безопасности страны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 декабря 2024 года.

Ранее мы писали, что изменится в правилах госрегистрации юридических лиц в 2025 году.

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