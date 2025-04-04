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Право

Требования к приемным профессиональным семьям утвердили в Казахстане

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:49 Фото: unsplash
Министр просвещения РК приказом от 31 марта 2025 года утвердил Положение о приемных профессиональных семьях, сообщает Zakon.kz.

Положением определены следующие понятия:

  • приемная профессиональная семья – форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса РК, за исключением братьев и сестер;
  • законные представители ребенка – родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка;
  • близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
  • организация по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории РК содействие в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в соответствии с компетенцией, установленной Кодексом, гражданам РК, постоянно проживающим на территории РК, желающим принять и принявшим детей на воспитание, и аккредитованная для осуществления подобной деятельности в порядке, установленном Кодексом.

Как происходит подбор и обучение приемных профессиональных воспитателей

Подбор приемных профессиональных воспитателей осуществляет орган по опеке или попечительству.

Подбор приемных профессиональных воспитателей включает в себя:

  • рассмотрение лиц, изъявивших желание стать приемными профессиональными воспитателями, на соответствие требованиям пункта 1 статьи 122 Кодекса;
  • проведение с ними собеседования на предмет установления нравственных и иных личных качеств, способности к выполнению обязанностей приемных профессиональных воспитателей;
  • проведение обследования жилищно-бытовых условий в целях определения благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

Приемными профессиональными воспитателями могут стать граждане РК от 30 до 63 лет, за исключением следующих лиц:

  • лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  • отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей;
  • бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
  • лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности приемного профессионального воспитателя в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может принять его на воспитание в приемную профессиональную семью;
  • лиц, не имеющих постоянного места жительства;
  • лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства), а также лиц, указанных в подпункте 12) настоящего пункта;
  • лиц без гражданства;
  • лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав;
  • лиц, которые на момент признания приемными профессиональными воспитателями не имеют дохода, обеспечивающего прожиточный минимум, установленный законодательством РК;
  • лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;
  • лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 УПК РК) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Казахстанцы должны представить в орган по месту жительства следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • копию свидетельства о заключении брака, если состоит в браке;
  • справку о состоянии здоровья лица и его супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • копии документов, подтверждающих право собственности на жилище или право пользования жилищем, в размере не менее пятнадцати квадратных метров на человека;
  • справку о доходах не ниже прожиточного минимума;
  • справку о наличии либо отсутствии судимости;
  • копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня.

Лица, состоящие в зарегистрированном браке, подают совместное заявление.

При соответствии граждан установленным требованиям орган опеки в течение 2 рабочих дней проводит собеседование на предмет установления нравственных и иных личных качеств, способности их к выполнению обязанностей приемных профессиональных воспитателей, выяснения мотивов и причин желания стать приемными профессиональными воспитателями.

При установлении неспособности лиц исполнять обязанности приемных профессиональных воспитателей орган дает мотивированное решение об отказе (в произвольной форме) в дальнейшем участие в процессе подбора приемных профессиональных воспитателей.

В целях определения благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, орган проводит обследование жилищно-бытовых условий лиц, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых.

При установлении ненадлежащих условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, орган в течение 3 рабочих дней дает предварительное мотивированное решение об отказе (в произвольной форме) в дальнейшем участие в процессе подбора приемных профессиональных воспитателей.

При установлении благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, лица проходят психологическую подготовку.

Психологическая подготовка лиц проводится организациями по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан, организациями образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 27 апреля 2020 года.

По итогам прохождения психологической подготовки лица предоставляют сертификат о прохождении психологической подготовки в орган в течение 1 рабочего дня с даты его получения.

Как производится признание приемными профессиональными воспитателями

После получения сертификата о прохождении психологической подготовки орган в течение 2 рабочих дней со дня получения сертификата готовит заключение о признании приемными профессиональными воспитателями.

В заключении о признании приемными профессиональными воспитателями указываются:

  • дата и место вынесения заключение;
  • наименование органа, вынесшего заключение;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, изъявивших желание стать приемными профессиональными воспитателями;
  • год рождения;
  • пол;
  • национальность;
  • семейное положение;
  • сведения о членах семьи, проживающих совместно (ФИО (при его наличии), год рождения, родственные отношения);
  • адрес проживания,
  • электронная почта, номер телефона;
  • образование;
  • место работы, должность;
  • сведения о доходах, обеспечивающих прожиточный минимум;
  • гражданство;
  • дееспособность;
  • сведения о лишении или ограничении в родительских правах;
  • сведения об отстранении от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом РРК обязанностей;
  • сведения об отмене усыновления по вине усыновителя;
  • сведения о состоянии здоровья и отсутствии заболеваний в соответствии с перечнем при наличии которых лицо не может принять ребенка на воспитание в приемную профессиональную семью;
  • сведения о наличии жилище;
  • сведения о наличии либо отсутствии судимости;
  • номер, дата выдачи сертификата о прохождении психологической подготовки;
  • результаты жилищно-бытовых условий;
  • мотивы и причины желания стать приемными профессиональными воспитателями;
  • номер текущего банковского счета;
  • вывод органа;
  • подпись руководителя органа, вынесшего решение.

Передача детей в приемную профессиональную семью

Приемная профессиональная семья принимает на воспитание не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

Основанием передачи детей в приемную профессиональную семью является договор о передаче детей, заключенный между приемными профессиональными воспитателями и органом.

Договор о передаче детей в приемную профессиональную семью предусматривает условия содержания, воспитания и образования детей, права, обязанности и ответственность приемных профессиональных воспитателей, права и обязанности органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, а также основания и последствия прекращения такого договора.

Договор заключается сроком на шесть месяцев с правом продления на тот же срок не более одного раза.

На каждого ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, переданного в приемную профессиональную семью, составляется отдельный договор о передаче детей в приемную профессиональную семью.

Досрочное расторжение договора о передаче детей в приемную профессиональную семью возможно:

  • по инициативе приемных профессиональных воспитателей при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и других);
  • по инициативе органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, при возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей;
  • в случаях возвращения ребенка родителям, иным законным представителям по согласованию с органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, или усыновления ребенка.

Разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением случаев, когда это отвечает законным интересам детей и дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно.

Передача детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, осуществляется с учетом их мнения. Дети, достигшие десятилетнего возраста, передаются только с их согласия.

При передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, учитываются нравственные и иные личные качества приемных профессиональных воспитателей, способность их к выполнению обязанностей приемных профессиональных воспитателей.

На содержание ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, переданного в приемную профессиональную семью, осуществляется выплата денежных средств на ежемесячной основе в размере 10 месячных расчетных показателей (39 320 тенге в 2025 году)

Выплата денежных средств на содержание ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, переданного в приемную профессиональную семью, производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца.

В каком размере оплачивается труд приемных профессиональных воспитателей

Размер оплаты услуг каждого приемного профессионального воспитателя составляет 70 МРП в месяц (275 240 тенге в 2025 году).

Орган опеки производит оплату услуг приемных профессиональных воспитателей путем перечисления денежных средств на его текущий счет ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца на основании договора.

Расторжение договора о передаче детей в приемную профессиональную семью влечет за собой прекращение оплаты услуг приемных профессиональных воспитателей. Орган в течение пяти рабочих дней извещает в письменном виде об этом приемных профессиональных воспитателей.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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