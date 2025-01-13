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Право

В Алматы утвердили тариф на содержание имущества кондоминиума в 2025 году

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы на внеочередной XXVI сессии маслихата от 25 декабря 2024 года утвердили минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Алматы на 2025 год в сумме 40 тенге за 1 квадратный метр", – говорится в документе.

 Решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

Расходы на управление и содержание жилья включают обязательные взносы на оплату труда, банковские услуги, дератизационные и дезинфекционные работы, а также обслуживание общего имущества.

Ранее минимальный тариф составлял 25 тенге за 1 кв. м и был установлен постановлением акимата города Алматы на срок один год.

Рабочая группа провела перерасчет тарифа с учетом инфляции, которая за последние 14 лет составила в среднем 7% в год.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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