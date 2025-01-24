Приватизировать жилье из государственного жилфонда будут по-новому

Правительство РК постановлением от 21 января 2025 года внесло изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах уточняется, что жилище, приравненное к служебному, – это жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, занимающим государственные выборные должности, или из жилищного фонда государственного предприятия работникам данного государственного предприятия.

Из правил исключен запрет приватизации жилья, которое было предоставлено в аренду без права выкупа. В соответствии с этим предоставленное ранее в аренду жилье данной категории может быть приватизировано.

Часть пунктов изложена в новой редакции.

Указывается, что работники государственных учреждений, судьи Конституционного суда РК и судьи, за исключением случаев, предусмотренных законом, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, в бюджетных организациях, государственных предприятиях или в должности судьи (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее 10 лет (в совокупности), а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

болезнь, препятствующая дальнейшей работе;

выход на пенсию;

истечение срока пребывания в должности судьи Конституционного суда.

В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное жилище, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего) независимо от срока работы умершего (погибшего).

Также говорится, что граждане РК и кандасы, которым служебные жилища были предоставлены как участвующим в активных мерах содействия занятости, могут приватизировать занимаемое ими служебное жилье по остаточной стоимости, если они прожили в служебном жилище не менее пяти лет.

Военнослужащие, состоявшие на воинской службе 10 лет и более на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать служебное жилье из государственного жилищного фонда (за исключением жилищ, расположенных в закрытых и обособленных военных городках, пограничных отделениях и иных закрытых объектах) на условиях и в порядке, предусмотренных данными правилами.

Военнослужащие, состоявшие на воинской службе 15 лет и более на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать служебное жилье безвозмездно после 20 лет воинской службы.

Предоставляемое социально уязвимым слоям населения жилье из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости на условиях, предусмотренных законом, и в порядке, определяемом данными правилами.

Как отмечается, казахстанцы вправе приватизировать на территории республики только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином права на приватизацию жилища.

При этом наличие 50-ти или менее 50% доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

Для приобретения в собственность жилья в порядке приватизации заявитель предоставляет в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо через веб-портал "электронное правительство" на рассмотрение жилищной комиссии документы в соответствии с требованиями правил по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда".

При этом казахстанцы, приватизирующие жилище, могут производить оплату стоимости жилища в рассрочку. Жилье с остаточной стоимостью менее 15 миллионов тенге выдается в рассрочку сроком до 10 лет.

Жилье с остаточной стоимостью более 15 миллионов тенге выдается в рассрочку со сроком до 15 лет.

Казахстанцы, приватизирующие жилье, вносят первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилища, установленной в договоре о приватизации.

Условия и сроки оплаты стоимости жилища в рассрочку предусматриваются в договоре о приватизации жилища. Общая сумма платежа с учетом рассрочки указывается в графике оплаты стоимости жилища, являющемся неотъемлемым приложением к договору о приватизации жилища.

Постановление вводится в действие с 3 февраля 2025 года.