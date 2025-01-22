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Право

В Казахстане упростили требования для приватизации жилья из Государственного жилищного фонда

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Подписано постановление правительства Казахстана от 21 января 2025 года "О внесении изменений в Правила приватизации жилья из Государственного жилищного фонда", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено предоставление гражданам права на приватизацию ранее арендованного жилья без права выкупа и признанного аварийным, которое является единственным для граждан.

Согласно действующим механизмам приватизации, казахстанцы могут произвести полный выкуп занимаемого жилища по остаточной стоимости или оформить рассрочку без переплат.

Так, предусматривается, что при выборе механизма "рассрочка" снижен первоначальный взнос с 30% до 10%, а также увеличен срок рассрочки до 15 лет для жилищ, остаточная стоимость которых превышает 15 млн тенге.

Примеры расчета при механизме "рассрочка":

  • Остаточная стоимость жилища – 9 млн тенге, первоначальный взнос – 900 тыс. тенге. При выборе срока рассрочки до 10 лет ежемесячный платеж будет составлять 67,5 тыс. тенге.
  • Остаточная стоимость жилища – 16 млн тенге, первоначальный взнос – 1,6 млн. тенге. При выборе срока рассрочки до 15 лет ежемесячный платеж будет составлять 80 тыс. тенге. 

Документ пока не опубликован.

Ранее мы рассказывали, как и где платить налоги при сдаче квартиры в аренду.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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