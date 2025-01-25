Как вырастут штрафы в Казахстане в 2025 году в связи с вступлением в силу поправок в КОАП

В 2025 году вступают в силу очередные поправки в Кодекс РК об административных нарушениях. За что штрафы вырастут? За что будут назначать общественные работы – новый вид взыскания? А за что наказание вовсе отменят? Zakon.kz изучил изменения, которые касаются граждан в наибольшей степени.

Закон РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" подписан главой государства 10 января 2025 года. Однако поправки вводятся в действие постепенно: 1 января, 22 января, 13 марта, 1 июля, 1 сентября 2025 года (но, кстати, отдельные – с 2026 и даже 2027 года).

О чем в новых правилах идет речь?

Во-первых, изменяются санкции по ряду статей КОАП, затрагивающих следующие сферы:

ответственность за нарушения правил дорожного движения;

охрана и безопасность труда;

защита персональных данных;

защита прав потребителей и предпринимателей;

правила обмена валюты;

декларирование доходов;

экологическая и пожарная безопасность.

Список, впрочем, не исчерпывающий: мы сейчас перечислили то, что касается граждан в наибольшей степени. Большая часть этих новелл вступают в силу 13 марта 2025 года.

Во-вторых, 1 сентября 2025 года вводится новый для Казахстана вид взыскания за совершенные административные правонарушения – общественные работы. Ранее к ним привлекали только осужденных за уголовные проступки и преступления.

Третье. Поправки в КОАП последними штрихами завершают законодательную и институциональную реформу, направленную на усиление государством поддержки инвесторов. Нормы вступили в силу 22 января 2025 года. С этой даты административные дела в отношении инвесторов нельзя начинать без предварительного согласования с прокурором

Четвертое – меняется ответственность за употребление наркотиков. Разумеется, речь о немедицинском потреблении, поскольку в медицинских целях использование отдельных наркотических средств и психотропных веществ (согласно Списку) позволено, но назначение препаратов – в компетенции лечащих организаций и под строгим контролем.

Какое-то время шли разговоры о том, чтобы декриминализовать в РК употребление наркотиков (не иначе, в унисон с мировой тенденцией). Но как стало ясно из поправок, которые вводятся в действие 13 марта, ответственность, наоборот, усилили.

И последнее – дело юридической техники. КОАП приводят в соответствие с остальным корпусом законодательства. В том числе – и в связи с некоторыми изменениями, произведенными ранее.

Итак, по порядку.

За что вырастут штрафы, а за что их отменят

Начнем с правил дорожного движения. За их нарушения ответственность в основном усилится. Например, ранее за нарушения по статье 334 "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах" (а также уровня шума) можно было отделаться предупреждением. Отныне только штраф в размере 10 МРП – на физлиц и 100 МРП – на юрлиц.

За выезд на часть дороги, предназначенную для встречного движения, если это повлекло "повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб" (новая часть 3-1 статьи 596 КОАП) или нарушение правил железнодорожных переездов с аналогичными последствиями (часть 3 статьи 607 КОАП) – лишение прав на 9 месяцев.

Вводится ответственность "за перевозку пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки ТС, открывания дверей во время движения (новая часть 1-2 статьи 593 КОАП) – штраф в размере 10 МРП". Это – взыскание на водителя. Но не уйдет от ровно такого же штрафа и пассажир (статья 615 КОАП дополнена частью 5).

Почти втрое увеличивают размер штрафа – 20 МРП вместо нынешних 7 по статье 598 КОАП – если не уступил дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками (проблесковыми маячками). А что особенно интересно, для таких вот "неуступчивых" водителей добавляют новое административное взыскание – общественные работы. Ну, если те не против бесплатно потрудиться на пользу обществу, конечно. Впрочем, общественные работы за административные правонарушения – это отдельная тема, к которой еще вернемся.

Зато – о, чудо! – снижается штраф за неоплату парковки. Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки ТС в местах, где парковка – платная, в соответствии с частью 4-1 статьи 597 КОАП штраф составляет 3 МРП (это, кстати, меньше, чем по общему правилу (где парковка не платная – 5 МРП). Но с 13 марта штраф за уклонение от уплаты от парковки снижают до 1 МРП, а за повтор в течение года – до 2 МРП (было 5 МРП).

Более подробно обо всех изменениях ответственности за нарушение ПДД можно узнать здесь.

По другим статьям КОАП.

Поправки вносятся в статьи КОАП, связанные с нарушениями безопасности труда. Так, отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда, а также нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров (части 1 и 2 статьи 93 КОАП) сейчас влечет лишь предупреждение. С 13 марта – штраф.

Кроме того, увеличиваются штрафы за "необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (статья 95 КОАП).

Кратно усиливается ответственность за "нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите" (статья 79 КОАП). Вместо 10 МРП для физлиц – 30 МРП. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 60 МРП вместо 20 МРП.

Вообще же, максимальный штраф по этой статье может достигать 2 тыс. МРП. А именно, если имело место несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, повлекшее их утерю, незаконный сбор или обработку.

В статье 190 КОАП "Нарушение законодательства РК о защите прав потребителей" есть часть 5, предусматривающая ответственность продавцов и изготовителей за неисполнение обязанностей по:

размещению на казахском и русском языках информации о контактных данных продавца и уполномоченного органа, а также о правах потребителя;

о контактных данных продавца и уполномоченного органа, а также о правах потребителя; представлению письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя;

об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя; обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей.

Последний момент – самый интересный. Он как будто должен подталкивать продавцов к возврату товаров, если того требует покупатель. Но... не подталкивал, потому что нарушение это влечет всего лишь предупреждение.

С 13 марта ответственность за неисполнение всех трех вышеперечисленных обязанностей усиливают, а именно, вместо предупреждения вводят штраф от 5 до 25 МРП.

В КОАП появляется новая статья 252-1, посвященная специально деятельности обменных пунктов. Отныне (с 13 марта) за нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов положен штраф в зависимости от характера нарушения от 50 до 150 МРП.

А в одном случае – если нарушены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты – до 500 МРП.

Новая часть 2-1 статьи 344 КОАП усиливает ответственность за образование стихийных свалок (выброс отходов вне специально установленных мест), если это сделано с использованием транспортных средств для их доставки – влечет штраф от 100 МРП на физических лиц до 1 тыс. МРП на крупный бизнес.

Более подробно обо всех изменениях в санкциях можно узнать, пройдя по ссылке. Еще раз подчеркиваем, что упомянутые нормы вводятся в действие 13 марта 2025 года.

Остается в этой части добавить, что поправками в КОАП в некоторых случаях исключается административная ответственность. А именно, за следующие нарушения:

разглашение сведений, полученных в ходе медиации;

представление сведений о вкладчиках в пенсионный фонд;

обращение жалобы, причиняющей вред физическим и юридическим лицам;

необоснованный контроль и надзор за субъектами частного предпринимательства;

недобросовестная реклама и нарушение порядка передачи документов на рынке ценных бумаг;

несоответствие обязательств участников биржевой торговли по реализации товаров;

разработка ненадлежащих деклараций промышленной безопасности;

нарушение законодательства по карантину растений;

нарушение порядка выдачи сертификатов о происхождении товаров.

Бесплатный труд вместо штрафа

Поправки в КОАП, которые касаются именно привлечения к общественным работам, вводятся в действие с 1 сентября 2025 года.

Общественные работы – новый для Казахстана вид взыскания за совершенные административные правонарушения. Ранее к общественным работам привлекали только осужденных за уголовные проступки и преступления.

Их, к слову, не следует путать с исправительными работами. В последнем случае это, собственно, не привлечение к какому-то неквалифицированному труду, а денежное взыскание, которое исполняется удержанием из зарплаты осужденного до 50 процентов заработка.

Тогда как "общественные работы состоят в выполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по месту его жительства". Часть 3 статьи 49-1 КОАП

Что важно: в отличие от УК общественные работы в КОАП – не принудительные, т.е. налагаются судом только при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение (часть 2 статьи 49-1 КОАП). Если же лицо не согласно, то применяются другие виды наказания, предусмотренные санкцией той или иной статьи КОАП.

Всего новый вид административного взыскания будет применяться за правонарушения, предусмотренные 11 статьями КОАП. Подробно об этом рассказано в статье, которую Zakon.kz публиковал ранее.

Инспектор не может оштрафовать инвестора без прокурора

Поправки, касающиеся привлечения к административной ответственности инвесторов, вступили в силу 22 января 2025 года. Если коротко, сделать это теперь сложнее, чем раньше.

Нарушил инвестор, к примеру, правила дорожного движения. Ну или правила торговли. За это его, разумеется, по той или иной статье КОАП могут (да и должны!) привлечь к административной ответственности. А именно, те должностные лица и уполномоченные органы, которые, согласно принципу подведомственности, и полномочны рассматривать дела. Например, привлекать к штрафам за нарушения ПДД – полиция (порой – суды).

До сих пор процедура этим и ограничивалась. Однако с 22 января необходимо предварительно согласовать решение о возбуждении административного дела с прокурором (пп. 15) части 1 статьи 741 КОАП). Иначе "производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению".

Зачем это сделано? Детали можно узнать, ознакомившись со статьей на Zakon.kz, проследовав по ссылке. Скажем лишь, что определить, инвестор перед ними или нет, компетентным органам теперь будет нетрудно.

С 11 января 2025 года введена в действие новая статья 282-3 Предпринимательского кодекса, согласно которой все инвесторы учитываются в специальном Реестре инвесторов, который ведет уполномоченное ведомство – Комитет по инвестициям МИД РК.

Данная норма составляет с другими целый пакет новелл, усиливающий государственную поддержку инвесторов – Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли и предпринимательства".

Как усиливают наказание за употребление наркотиков

За немедицинское употребление наркотических веществ и их аналогов в РК предусмотрено уголовное наказание. Но лишь в общественных местах. С 13 марта 2025 года приватность не спасает: вводится статья 440-1 КОАП, обещающая штраф или арест, даже если наркоман употреблял дома.

Вообще-то, изначально планировалась смягчение наказание, точнее, декриминализация. В данном случае, перенесение ответственности из УК в КОАП. Но в результате поступили наоборот. Часть 1 статьи 296 УК (80 МРП или 20 суток ареста) сохранена для тех случаев, когда факт употребления был в общественном месте. Для иных же случаев в КОАП внесена статья 440-1:

"Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физическое лицо в размере 40 МРП либо административный арест на срок 10 суток".

Как видим, штраф или арест в этом случае в 2 раза меньше, чем если поймают "накосячившего" в общественном месте. Это значимое нововведение. То есть почувствовали соседи характерный сладкий дымок, струящийся из некоего балкона или окна – есть реальное основание приструнить граждан, а не поймут – пожаловаться в полицию. Поэтому и можно говорить об усилении ответственности, хотя сами цифры штрафов и арестов не меняются, а на первый раз – даже уменьшаются вполовину.

Остальные подробности, в том числе касающиеся того, что считать общественным местом – в посвященной данной теме статье на Zakon.kz.

Также поправки в КОАП устраняют прежние некоторые недочеты в кодексе. Например, в законодательстве есть понятие привода, то есть принудительного доставления лица, если оно не явилось по вызову без уважительной причины. Подробное регулирование данной меры процессуального принуждения (общие положения, сроки, лица, не подлежащие приводу и т.д.) имелось в Уголовно-процессуальном кодексе, Гражданском процессуальном кодексе, в Законе РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", но почему-то его не было в КОАП. С 13 марта 2025 года статья 790 КОАП "Привод" вступает в силу в новой редакции, где все подробности относительно привода расписаны, что называется, по полочкам.



Также и по другим моментам. Станет возможным, например, приостановление сроков рассмотрения дел в условиях режима ЧП (часть 2-1 статьи 817 КОАП). А также регулирование порядка пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам, когда производство осуществляется в упрощенном порядке.

Наконец, в некоторых статьях КОАП формулировки корректируются в связи с принятием ранее других законов. Как в случае с Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", которым кассационная инстанция передается из коллегий Верховного суда во вновь создаваемые кассационные суда.

Подавать ходатайства относительно кассационного протеса могут ведь и лица, привлеченные к административной ответственности, но если сейчас их проверяет коллегия ВС, то с 1 июля 2025 года это станет компетенцией кассационного суда.