Бесплатный труд вместо штрафа: как с 2025 года будут исправлять алкоголиков, хулиганов, дебоширов

Общественные работы – новый для Казахстана вид взыскания за совершенные административные правонарушения. Ранее к общественным работам привлекали только осужденных за уголовные проступки и преступления. Так что этот шаг можно считать усилением ответственности граждан, рассказывает Zakon.kz.

Закон РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" подписан главой государства 10 января 2025 года. Но обращаем внимание, что те поправки в КОАП, которые касаются именно привлечения к общественным работам, вводятся в действие с 1 сентября 2025 года.



Что такое общественные работы? В УК (статья 43) объясняется: это когда государство наказывает нарушителей не лишением свободы, а исправительным трудом (бесплатным и принудительным), не требующим квалификации.

Помните неувядаемую советскую классику о приключениях Шурика, когда хулигана исправляли на стройке, – так вот, что-то вроде того. Правда, в фильме, если не изменяет память, было два в одном – 15 суток ареста за уголовный проступок и одновременно отработка. Строго – СССР.

Но возвращаемся в наше время. В КОАП РК общественные работы определяются следующим образом. Они, во-первых, не принудительные в отличие от тех, что предусмотрены УК: т.е. налагаются судом только при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение (часть 2 статьи 49-1 КОАП). А во-вторых:

"Общественные работы состоят в выполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по месту его жительства". Часть 3 статьи 49-1 КОАП

Здесь важно то, что "по месту жительства" – это еще одно отличие от УК. Наконец, продолжительность их не может составлять более 8 часов в день (для незанятых работой или учебой), а вообще – 100 часов (в УК, соответственно – 4 и 1200 часов).

Ну и кстати: общественные работы не следует путать с исправительными. В последнем случае это, собственно, не привлечение к какому-то неквалифицированному труду, а денежное взыскание, которое исполняется удержанием из зарплаты осужденного до 50 процентов заработка.

Но переходим к основной части.

За что будут назначаться общественные работы

Новый вид административного взыскания будет применяться за правонарушения, предусмотренные 11 статьями КОАП. Перечисляем постатейно:

статья 73 – противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", то есть нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и т.п. – 20 часов общественных работ и 40 часов за повтор в течение года;

статья 434 – мелкое хулиганство, то есть все те же мат, приставание и т.д., но не к домашним и не дома, а к посторонним и в общественных местах – от 20 до 60 часов на первый раз и 60-100 часов – за повтор;

статья 434-2 – загрязнение мест общего пользования – соответственно, 40 и 80 часов;

статья 438 – заведомо ложный вызов специальных служб – 40 часов за повторное в течение года правонарушение;

статья 440 – распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – до 20 часов;

статья 443 – неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, – до 20 часов;

статья 449 – приставание в общественных местах, то есть "назойливое обращение в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства , а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг" – до 20 часов;

, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг" – до 20 часов; статья 598 – непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами – 20 часов за повторное в течение года правонарушение;

статья 615 – нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения – по части 4 за повтор с материальным ущербом или вредом здоровью, не имеющим признаков уголовно наказуемого деяния (статья 351 УК, тяжкий вред или смерть по неосторожности) – 12 часов; под иными участниками дорожного движения в статье 615 КОАП следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств;

статья 653 – проявление неуважения к суду – до 20 часов и до 40 за повтор;

статья 669 – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – до 20 часов.

Что важно, все эти часы общественных работ имеют альтернативу в виде штрафов или арестов. Как уже говорилось, необходимо согласие лица для привлечения к общественным работам. Но если уж нарушитель согласился, он обязан исполнять их. Порядку, как это должно происходить, посвящена новая статья 914-1 КОАП, а тому, что считать уклонением от общественных работ, – также новая статья 49-2 КОАП.

И, к слову, за уклонение грозит ответственность по вышеупомянутой статье 669 КОАП – как за неисполнение решения суда: для физлиц – 5 МРП или 5 суток ареста, но в том числе, как уже выше замечено, и в виде привлечения к общественным работам до 20 часов. То есть за уклонение от общественных работ можно получить новую порцию общественных работ.

Вообще же, неисполненные общественные работы заменяются арестом, исходя из расчета: день ареста за неотработанные 4 часа – но то в уголовном праве. В КОАП эта пропорция специально не оговорена, но практически в санкциях статей мы видим то же самое соотношение.

Если же подытожить, то привлечение к общественным работам, как самая показательно воспитательная санкция, будет применяться, если угодно, в "мелкохулиганских" статьях, где нарушители влекомы не запретной выгодой, но нарушают общественный порядок из-за недисциплинированности, невоспитанности, в общем, в силу своего, что называется, "трудного характера".

Вот трудом и будут воспитывать.