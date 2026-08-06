Вдвое подорожал проезд по БАКАД

Фото: Zakon.kz

И. о. министра транспорта приказом от 31 июля 2026 года внес изменения в приказ об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге. Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа теперь составляет: для легковых автомобилей – 0,14 МРП (605,5 тенге в 2026 году) вместо 0,7 МРП;

(605,5 тенге в 2026 году) вместо 0,7 МРП; для автобусов до 16 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,16 МРП (692 тенге) вместо 0,8 МРП;

(692 тенге) вместо 0,8 МРП; для автобусов до 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 0,28 МРП (1 211 тенге) вместо 0,14 МРП;

(1 211 тенге) вместо 0,14 МРП; для автобусов от 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 10 т – 0,32 МРП (1 384 тенге) вместо 0,16 МРП;

(1 384 тенге) вместо 0,16 МРП; для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 0,4 МРП (1 730 тенге) вместо 0,2 МРП;

(1 730 тенге) вместо 0,2 МРП; для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 т, в том числе с прицепами, седельных тягачей – 0,44 МРП (1 903 тенге) вместо 0,22 МРП. Стоимость месячных и годовых абонементов осталась без изменений. Вместе с изменением тарифов вводится механизм предоставления скидки в размере 50% при использовании предварительной оплаты либо постоплаты: предварительная оплата – это зачисление денежных средств на лицевой счет или по номеру авто до въезда на платный участок. В этом случае пользователю предоставляется возможность оплатить проезд со скидкой 50% от установленного тарифа.

от установленного тарифа. постоплата – оплата в течение 7 календарных дней после совершения проезда, также предоставляет право на скидку 50% от тарифа.

от тарифа. если же оплата не поступила в течение указанного срока, то по истечении 7 дней формируется задолженность, и стоимость проезда взимается в полном размере, без скидки. Приказ вводится в действие с 16 августа.

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