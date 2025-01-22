Дорога Кызылорда – Аральск станет платной: что нужно знать водителям

Автодорога, соединяющая Кызылорду и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее, участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории, сообщает Zakon.kz.

Система взимания платы на данном участке начнет функционировать с 26 января 2025 года.

На сегодняшний день на участке уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами.

При этом, уточнили в пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол", на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы.

Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.

Стоит отметить, что оплата за проезд будет производиться безналичным способом.

Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты:

с помощью интернет-банкинга,

через платежные терминалы и электронные кошельки,

через баланс телефона,

оплата по топливной карте E100,

а также оформление договора для юридических лиц.

Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее.

Стоимость проезда в одном направлении (454 км):

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате – 2840 тенге, по постоплате – 3330 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате – 5750 тенге, по постоплате – 6740 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате – 8570 тенге, по постоплате – 10 100 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате – 11 470 тенге, по постоплате – 13 470 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате – 14 290 тенге, по постоплате – 16 830 тенге.

Стоит подчеркнуть, что владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда – Аральск бесплатно.

Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.

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