Дорога Кызылорда – Аральск станет платной: что нужно знать водителям
Система взимания платы на данном участке начнет функционировать с 26 января 2025 года.
На сегодняшний день на участке уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами.
При этом, уточнили в пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол", на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы.
Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.
Стоит отметить, что оплата за проезд будет производиться безналичным способом.
Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты:
- с помощью интернет-банкинга,
- через платежные терминалы и электронные кошельки,
- через баланс телефона,
- оплата по топливной карте E100,
- а также оформление договора для юридических лиц.
Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее.
Стоимость проезда в одном направлении (454 км):
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате – 2840 тенге, по постоплате – 3330 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате – 5750 тенге, по постоплате – 6740 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате – 8570 тенге, по постоплате – 10 100 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате – 11 470 тенге, по постоплате – 13 470 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате – 14 290 тенге, по постоплате – 16 830 тенге.
Стоит подчеркнуть, что владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда – Аральск бесплатно.
Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Тем временем из-за непогоды по Казахстану введены ограничения для движения. Ситуация постоянно меняется. Казахстанцев просят воздержаться от поездок.
"Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан", – заявили ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).