Договоры долевого жилищного строительства переведут в электронный формат

Министерство промышленности и строительства подготовило проект соответствующих изменений в некоторые приказы в сфере долевого строительства, сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны с целью цифровизации процесса заключения договоров долевого участия, распространения обязательств по возврату средств Единого оператора при финансировании проекта в случае наступления гарантийного случая, минимизации рисков реализации долей по ценам ниже себестоимости и предотвращения мошеннических действий со стороны уполномоченных компаний, пересмотра размеров ставки гарантийного взноса, а также обеспечения своевременной сдачи статистической отчетности в Бюро национальной статистики.

В частности, предусматривается, что уполномоченная компания заключает с дольщиком договор, соответствующий типовой форме, в письменной электронной форме.

В обосновании сказано, что застройщики не всегда используют договоры о долевом участии в жилищном строительстве (ДДУ) в типовой форме, что создает риски фальсификации ДДУ. В свою очередь, для МИО на проверку скан-копии ДДУ на соответствие типовой форме ДДУ зачастую требуется много времени. Более того, учитывая, что проверка осуществляется МИО вручную, существует вероятность допущения ошибок.

Заключение ДДУ исключительно в электронной форме позволит минимизировать риски фальсификации ДДУ, а также сокращает срок регистрации ДДУ с трех дней до нескольких часов. Проверка электронного ДДУ на соответствие типовой форме ДДУ, а также на предмет наличия ранее поставленных на учет прав третьих лиц на долю в многоквартирном жилом доме осуществляется системой автоматически.

Все документы, которые нужно представить для получения госуслуги, также перейдут в электронный формат:

электронный договор;

электронное дополнительное соглашение к договору;

электронный договор о переуступке прав требований;

электронный договор о передаче доли в многоквартирном жилом доме или документ, подтверждающий расторжение договора.

Также планируют обновить типовую форму договора о предоставлении гарантии.

Объектом договора являются обязательства Уполномоченной компании по строительству многоквартирного жилого дома по проекту, включая строительство инженерных сетей, в том числе наружных, систем и оборудований, благоустройство и озеленение в пределах территорий, отведенных под строительство многоквартирного жилого дома, приемки его в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством РК, не позднее установленного срока, а также обязательства застройщика и уполномоченной компании по возврату средств Единого оператора, при финансировании завершения строительства многоквартирного жилого дома при наступлении гарантийного случая.

Единый оператор получит право:

запрашивать финансовую отчетность застройщика, генерального подрядчика и уполномоченной компании на последний отчетный период (квартал, полугодие, год), с расшифровкой статей финансовой отчетности;

запрашивать договоры на оказание услуг по проведению технического и финансового аудитов с независимыми организациями;

запрашивать на ежеквартальной основе данные по аффилированным лицам застройщика и уполномоченной компании;

запрашивать иные документы, осуществлять иные полномочия, не противоречащие целям и задачам, определенным законом;

в случае непредставления застройщиком, уполномоченной компанией запрашиваемых документов и (или) информации применить неустойку в размере 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) за каждое нарушение.

Предлагается расширить обязательства уполномоченной компании в целях:

надлежащего контроля целевого использования средств дольщиков, контроля реализации долей;

исключения риска недофинансированности проекта;

исключения риска несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, в виду отсутствия наружных инженерных сетей и благоустройства (в соответствии с вступившими в силу изменениями);

актуальности статистических данных и повышения доли местного содержания по проектам строительства (во исполнение поручений оперативного штаба по обеспечению экономического роста);

размещения актуальной информации в ИС Казреестр в целях защиты прав дольщиков;

анализа финансового состояния группы компаний, соблюдения пруденциальных нормативов в части норматива достаточности капитала;

мониторинга за выполнением хода строительства, соблюдения плана производства работ в реальном времени;

своевременного рассмотрения документов в части продления сроков строительства и заключения соответствующего дополнительного соглашения;

для оценки финансового состояния группы компаний, соблюдения пруденциальных нормативов в части норматива достаточности капитала;

для мониторинга за выполнением хода строительства, соблюдения плана производства работ в реальном времени;

для своевременного рассмотрения документов в части продления сроков строительства и заключения соответствующего дополнительного соглашения;

в целях исключения риска реализации долей по ценам ниже себестоимости, а также мошеннических действий со стороны уполномоченных компаний.

Также планируется расширить перечень документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома для заключения договора о предоставлении гарантии.

Поправки не повлекут социально-экономических, правовых или иных последствий, не окажут влияние на нацбезопасность и не потребуют дополнительных финансовых затрат из бюджета, обещают разработчики.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля 2025 года.