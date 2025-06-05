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Право

Ведение госреестра и Эталонного банка НПА: внесены изменения

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 14:14 Фото: senate.parlam.kz
Приказом Минюста от 30 мая 2025 года внесены изменения в Правила ведения государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены несколько пунктов.

Так, уточняется, что нормативные правовые приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Национального банка и иных центральных государственных органов, нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции, направляются в ИЗПИ посредством информационной системы согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП) в электронном виде, на казахском и русском языках, автоматически в течение одного дня с момента их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов.

В случае отсутствия доступа к ИССП нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию в Минюсте, направляются государственными органами-разработчиками в Институт законодательства и правовой информации РК (ИЗПИ) в бумажном и электронном виде в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации в одном экземпляре на казахском и русском языках, заверенные печатью государственного органа и удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Указывается, что НПА, указанные выше, не подлежащие государственной регистрации в Министерстве юстиции, направляются государственными органами в ИЗПИ в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня их подписания на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Акты с пометками "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати" в течение десяти календарных дней со дня подписания на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты, направляются государственными органами в ИЗПИ в электронном виде в виде реквизитов.

Также уточняется, что направление в ИЗПИ нормативных правовых актов в электронном виде, предусмотренных пунктом 8, частью второй пункта 9, а также пунктом 10 правил, производится посредством системы электронного документооборота.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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